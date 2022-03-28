Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel minicik şortuyla amuda kalktı! 'Bu kadın gerçek mi'

Seksenler dizisinde Amelie karakterine hayat veren Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel, sosyal medya üzerinden spor yaptığı anları paylaştı. Mini şortuyla amuda kalkan Demirel, hayranlarını büyüledi.

2009 Miss Belçika Güzeli seçilen Zeynep Sever, 2010 yılında Fenerbahçe'nin ve Milli Takım'ın eski kalecisi Volkan Demirel ile dünya evine girdi.

Bu evliliğinden Yade ve Yeda adında iki kız çocuğu olan Zeynep Sever Demirel, evliliğinin ilk dönemlerinde sosyal medyadan uzak durdu.

Bir süre magazin basınından da uzak duran Zeynep Demirel, büyük kızı Yade büyüdükten sonra YouTube kanalı açtı.

Daha önce fotoğrafçılık yaptığı bilinen Zeynep Demirel, şimdilerde TRT 1 ekranlarında yayınlanan Seksenler dizisinde rol alıyor.

Dizide Amelie karakterine hayat veren Demirel, ilk oyunculuk deneyimi olmasına rağmen performansıyla alkış topluyor.

Oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de adından söz ettiren güzel oyuncu, sosyal medyayı epey aktif kullanıyor.

Instagram'da 500 bini aşkın takipçisi bulunan oyuncu, birbirinden güzel ve iddialı pozlarını hayranlarının beğenisine sunuyor.

Tarzı ve pozlarıyla son dönemlerin konuşulan isimlerinden olan tescilli güzel, son paylaşımıyla da takipçilerinden tam not aldı.

AMUDA KALKTI

Seksenler'de Amelie karakterine hayat veren model ve oyuncu Zeynep Sever Demirel, Instagram hesabından amuda kalktığı anları takipçilerinin beğenisine sundu.

Mini siyah şortu ve yeşil atletiyle düzgün fiziğini gözler önüne seren Demirel, paylaşımıyla beğeni yağmuruna tutuldu.

Ünlü oyuncuya, ''Kim der 2 çocuk annesi'', ''Fiziğiniz ne kadar güzel'', ''Taş gibisin yenge'', ''Bu kadın gerçek mi'', ''Kadın bir harika'' gibi yorumlar yapıldı.