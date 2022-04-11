Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel omzunu açıkta bırakan bluzuyla nefes kesti! 'Maşallah yenge hanım'

Seksenler dizisinde Amelie karakterine hayat veren Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel, omzunu açıkta bırakan bluzuyla poz verdi. Güzelliğiyle görenleri mest eden ünlü oyuncuya beğeni ve yorum yağdı.

2009 Miss Belçika Güzeli seçilen Zeynep Sever, 2010 yılında eski kaleci, yeni antrenör Volkan Demirel ile hayatını birleştirdi.

Bu evliliğinden Yade ve Yeda adında iki kız çocuk dünyaya getiren Zeynep Sever Demirel, evliliğinin ilk dönemlerinde sosyal medya kullanmadı.

Bir süre magazin basınından da uzak duran Zeynep Demirel, şimdilerde TRT 1 ekranlarında yayınlanan Seksenler dizisinde rol alıyor.

Dizide Amelie karakteriyle izleyici karşısına çıkan Demirel, ilk oyunculuk deneyimi olmasına rağmen performansıyla beğeni topluyor.

Oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de kendine hayran bırakan Demirel, tarzı ve pozlarıyla son dönemlerin konuşulan isimleri arasında yer alıyor.

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan 32 yaşındaki tescilli güzel, son pozuyla gündem oldu

Güzelliğiyle büyüledi

Model ve oyuncu Zeynep Sever Demirel, sosyal medya hesabından omzunu açıkta bırakan bluzuyla verdiği pozunu paylaştı.

Instagram'da 500 bini aşkın takipçisi bulunan Zeynep Demirel'in paylaşımı, hayranlarından büyük ilgi gördü.

Kusursuz fiziğiyle hayranlarını mest eden oyuncuya "Volkan çok şanslı", ''Maşallah yenge hanım'', ''Kadın bir harika'' yorumları yapıldı.