Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel vücudunu saran mini eteği ve kıvraklığıyla akıl aldı! Beğeni butonu çöktü

Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel, deri kombiniyle güzelliğini konuşturdu. Görenin aklını başından alan Demirel, "Bu ne güzellik bu ne hava" yorumlarının sahibi oldu.

9 Temmuz 1989 yılında dünyaya gelen ve Belçika'da büyüyen Zeynep Sever Demirel, 2009 Miss Belçika güzeli seçildi.

18 yaşında İstanbul'a tatile geldiği sırada Volkan Demirel ile tanışan ve 21 Eylül 2010 yılında evlenen Zeynep, iki çocuk annesi oldu.

Yade ve Yeda adında iki kız çocuğu dünyaya getiren Zeynep Demirel, TRT'nin efsane dizisi Seksenler'de yer almaya başladı.

Seksenler dizisinde Amelie karakterine hayat veren ve oyunculuğu ile beğenilen Demirel, eğlenceli halleriyle dikkati çekiyor.

Kızlarıyla yaşadığı eğlenceli dakikaları sosyal medya üzerinden yayınlayan Zeynep Demirel, aynı zamanda bir spor tutkunu.

Bir dönem fotoğrafçılık yaptığı bilinen ve şu sıralar kendisini yogaya veren Demirel, kusursuz fiziği ile şov yapıyor.

Sosyal medyadan paylaştığı deri eteği ile görsel bir şölen sunan Zeynep Sever Demirel, hayranlarından övgü dolu yorumlar aldı.

Zeynep Demirel'in güzelliğine iltifat yağdı

Türkiye'ye geldiği ilk zamanlar sosyal medyasını sadece ailesine özel kullanan Demirel, Yade'nin büyümesinden sonra bu durumu değiştirdi.

Sosyal medya kullanımını herkese açan ve Youtube için videolar hazırlayan Demirel, bir dönem film çekmek istediğini söyledi.

Bu alanda çalışmalar yapan Demirel, Seksenler dizisinden sonra iyice dikkatleri üzerine çekti. Güzelliği ile konuşulan ünlü ismin sosyal medya paylaşımları olay oldu.

Sosyal medya üzerinden paylaştığı kareler ile akılları baştan alan Demirel, en aktif isimlerden birisi. Sık sık fotoğraf paylaşan ve önerilerde bulunan Demirel, fiziğini aralıksız yaptığı spora borçlu.