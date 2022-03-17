Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel vücudunu saran pembe taytıyla ortalığı yıktı geçti! 'Taş gibisin yenge'

Seksenler dizisinde Amelie rolüne hayat veren Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel, sosyal medya hesabından spor yaptığı anları paylaştı. İki çocuk annesi Demirel, düzgün fiziğiyle beğeni topladı.

9 Temmuz 1989 tarihinde dünyaya gelen ve "2009 Miss Belçika" güzeli seçilen Zeynep Sever, 2010 yılında Fenerbahçe'nin ve Milli Takım'ın eski kalecisi Volkan Demirel ile dünya evine girdi.

Volkan Demirel'den Yade ve Yeda adında iki kız çocuğu dünyaya getiren Zeynep Sever Demirel, evliliğinin ilk dönemlerinde sosyal medya hesabı kullanmayı tercih etmedi.

Fotoğrafçılıkla uğraştığı bilinen ve anneliği ile beğeni toplayan Zeynep Demirel, şimdilerde TRT 1 ekranlarında yayınlanan Seksenler dizisinde rol alıyor.

Dizide Amelie karakterine hayat veren Demirel, ilk oyunculuk deneyimi olmasına rağmen performansıyla oldukça beğeniliyor

Oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de beğeni toplayan Demirel, sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alıyor.

Instagram'da 500 bini geçik takipçisi bulunan Zeynep Demirel, birbirinden güzel pozlarını hayranlarının beğenisine sunuyor.

Tarzı ve pozlarıyla son dönemlerin konuşulan isimlerinden olan tescilli güzel, son paylaşımıyla da takipçilerinin beğenisini kazandı.

SPOR YAPTIĞI ANLARI PAYLAŞTI

Seksenler'de Amelie karakterine hayat veren model ve oyuncu Zeynep Sever Demirel, Instagram hesabından spor yaptığı anları paylaştı.

Vücudunu saran pembe taytı ve atletiyle düzgün fiziğini gözler önüne seren Zeynep Demirel, spor pozlarıyla takipçilerinden tam puan aldı.

Geçtiğimiz günlerde tayt tulumlu pozunu paylaşan Demirel'e ''Kim der 2 çocuk annesi'', ''Size her şey yakışıyor'', ''Fiziğiniz ne kadar güzel'' ve ''Taş gibisin yenge'' gibi yorumlar yapılmıştı.