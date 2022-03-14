Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel vücudunu saran siyah tayt tulumuyla yıktı geçti! 'Nevrimiz döndü be'

Seksenler dizisinde Amelie karakterine hayat veren Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel, güzelliği ile beğeni topluyor. Sosyal medyayı aktif kullanan Demirel, cesur pozlarıyla gündeme geliyor.

9 Temmuz 1989 yılında dünyaya gelen ve "2009 Miss Belçika" güzeli seçilen Zeynep Sever, hayatını Fenerbahçe'nin eski kalecisi Volkan Demirel ile birleştirdi.

21 Eylül 2010'da evlendiği Volkan Demirel'den Yade ve Yeda adında iki kız dünyaya getiren Demirel, anneliği ve güzelliği ile göz dolduruyor.

İlk evlendiği zamanlarda sosyal medya hesabı kullanmayı tercihe etmeyen ve fotoğrafçılıkla uğraştığı bilinen Demirel, şimdi ise seksenler dizisinde yer alıyor.

Yapımcılığını MinT Motion Pictures'ın üstlendiği ve gündüz kuşağında yer alan Seksenler'de oynayan Zeynep Demirel, Amelie karakterine hayat veriyor.

İlk oyunculuk deneyimi olmasına rağmen oldukça beğenilen Demirel, sosyal medyanın ise en aktif isimlerinden birisi.

Birbirinden güzel pozlarını hayranları için paylaşan Zeynep Demirel, son karesi ile herkesin beğenisini kazandı.

ZEYNEP DEMİREL'DEN NEFES KESEN KARE

Seksenler'de Amelie karakterine hayat veren güzel oyuncu Zeynep Sever Demirel, vücudunu saran siyah tayt tulumuyla büyük beğeni topladı.

Zeynep Sever Demirel'in spor pozuna, ''Kim der iki çocuk doğurmuş'', ''Taş gibisiniz Zeynep Hanım'' ve ''Fiziğiniz dehşet güzel'' gibi övgü dolu yorumlar yapıldı.

Tulumunun üstüne yeşil bir hırka giyen Zeynep Sever Demirel, karda da poz vermeyi ihmal etmedi. Demirel'in, Instagram'da ise 500 binden fazla takipçisi bulunuyor.