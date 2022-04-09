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    • Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel vücudunu saran taytını giydi, karın kaslarıyla şov yaptı! 'Çok seksisin'

    Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel vücudunu saran taytını giydi, karın kaslarıyla şov yaptı! 'Çok seksisin'

    Seksenler dizisinde Amelie karakterini canlandıran Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel, son pozuyla karın kaslarını sergiledi. Tarzıyla beğeni toplayan Demirel'in paylaşımına yorum ve beğeni yağdı.
    • Haber Merkezi
    • 09.04.2022 - 11:32
    • Güncelleme : 09.04.2022 - 11:43
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    Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel vücudunu saran taytını giydi, karın kaslarıyla şov yaptı! 'Çok seksisin'

    2009 Miss Belçika Güzeli seçilen güzel oyuncu Zeynep Sever, 2010 yılında eski kaleci, yeni antrenör Volkan Demirel ile dünya evine girdi.

    Bu evliliğinden Yade ve Yeda adında iki kız çocuğu olan Zeynep Sever Demirel, evliliğinin ilk dönemlerinde hem sosyal medyadan hem de magazin basınından uzak durdu.

    Daha önce fotoğrafçılık yaptığı bilinen Zeynep Demirel, şimdilerde TRT 1'de yayınlanan Seksenler dizisinde Amelie karakterine hayat veriyor.

    İlk oyunculuk deneyimi olmasına rağmen performansıyla beğeni toplayan Demirel, güzelliğiyle de kendine hayran bırakıyor.

    Tarzı ve pozlarıyla son dönemlerin konuşulan isimlerinden olan güzel oyuncu, sosyal medyayı oldukça aktif kullanan isimler arasında yer alıyor.

    Kusursuz fiziğiyle hayranlarını mest eden 32 yaşındaki tescilli güzel, bu sefer karın kaslarıyla adından söz ettirdi.

    Karın kaslarıyla beğeni topladı

    Model ve oyuncu Zeynep Sever Demirel, sosyal medya hesabından spor sonrası çekildiği kareleri paylaştı.

    Instagram'da 500 bini aşkın takipçisi bulunan Zeynep Demirel, karın kaslarıyla adeta genç kızlara taş çıkardı.

    Güzel oyuncunun paylaşımına beğeni yağarken "Volkan Demirel çok şanslı", ''Fiziğin çok güzel'', ''Taş gibisin yenge'', ''Çok seksisin' ''Kadın bir harika'' gibi yorumlar yapıldı.

    Volkan Demirel in eşi Zeynep Demirel vücudunu saran taytını giydi, karın kaslarıyla şov yaptı! Çok seksisin #1

    Volkan Demirel in eşi Zeynep Demirel vücudunu saran taytını giydi, karın kaslarıyla şov yaptı! Çok seksisin #2

    Volkan Demirel in eşi Zeynep Demirel vücudunu saran taytını giydi, karın kaslarıyla şov yaptı! Çok seksisin #3

    Volkan Demirel in eşi Zeynep Demirel vücudunu saran taytını giydi, karın kaslarıyla şov yaptı! Çok seksisin #4


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