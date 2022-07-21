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    Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever bikinili pozuyla büyüledi! 'Bu nasıl fizik'

    Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel, iddialı pozlarıyla magazin gündemine oturuyor. Tescilli güzel Zeynep Sever, son olarak bikinili pozuyla dikkatleri üzerine çekti.
    • 21.07.2022 - 17:55
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    Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever bikinili pozuyla büyüledi! 'Bu nasıl fizik'

    2009 yılında Miss Belçika Güzeli seçilen Zeynep Sever, 18 yaşında tanıştığı futbolcu Volkan Demirel ile 2010 yılında nikah masasına oturdu.

    Bu evliliğinden Yade ve Yeda adında iki kız çocuğu olan Zeynep Sever Demirel, evliliğinin ilk dönemlerinde sosyal medyadan ve magazin basınından uzak durdu.

    Bir süre sonra oyuncu olmaya karar veren Demirel, şimdilerde TRT 1 ekralarında yayınlanan Seksenler dizisinde hayat verdiği Amelie karakteriyle adından söz ettiriyor.

    İlk oyunculuk deneyimi olmasına rağmen performansıyla kendine hayran bırakan Demirel, sosyal medya hesabından paylaştığı cesur kareleriyle beğeni rekorları kırıyor.

    Şimdilerde tatilde olan Zeynep Sever Demirel, iddiaları pozlarına bir yenisini daha ekledi.

    Bikinili paylaşım yapan tescilli güzel, adeta nefes kesti.

    Zeynep Sever'den nefes kesen paylaşım

    Volkan Demirel in eşi Zeynep Sever bikinili pozuyla büyüledi! Bu nasıl fizik #1

    Volkan Demirel in eşi Zeynep Sever bikinili pozuyla büyüledi! Bu nasıl fizik #2

    Volkan Demirel in eşi Zeynep Sever bikinili pozuyla büyüledi! Bu nasıl fizik #3

    Volkan Demirel in eşi Zeynep Sever bikinili pozuyla büyüledi! Bu nasıl fizik #4


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