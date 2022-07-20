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- Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel cesur pozlarıyla beğeni topladı! 'Fazla güzelsin'
Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel cesur pozlarıyla beğeni topladı! 'Fazla güzelsin'
Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel cesur pozlarıyla beğeni toplamaya devam ediyor. Güzelliği ile adından söz ettiren tescilli güzel tatil pozlarıyla gündeme geldi..
- 20.07.2022 - 01:39
- Güncelleme : 20.07.2022 - 01:41
Fenerbahçe ve Milli takımın eski kalecisi Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel sık sık magazin gündemine geliyor.Demirel cesur pozlarıyla gündeme geldi.
Tatilin keyfini çıkaran Zeynep Sever Demirel, bikinili pozuyla beğeni topladı.2009 yılında "Miss Belçika" isimli yarışmada Belçika güzeli seçilen Demirel sosyal medyayı aktif olarak kullanıyor.
İki çocuk annesi olan Zeynep Sever Demierl fit vücudu ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.İşte Zeynep Sever Demirel'in sosyal medyadan paylaştığı bikinili pozu.