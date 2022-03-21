Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel pembe taytıyla amuda kalktı! 'Ne taraftan bakalım?'

Son zamanlarda sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla gündem olan Zeynep Demirel, güzelliğini bir kez daha ortaya koydu. Pembe taytıyla amuda kalkan Demirel, hayranlarını büyüledi.

Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel, evlendikten sonra uzun bir süre basının karşısına çıkmayı tercih etmedi.

Gözlerden uzak duran ve ilk çocuğu Yade'yi sakince büyütmek isteyen Demirel, sosyal medya hesabını ise sadece ailesine açık olarak kullandı.

Magazin basını ve sosyal medyadan uzak duran Zeynep Demirel, büyük kızı Yade büyüdükten sonra YouTube hesabı açtı.

Daha önce fotoğrafçılık yaptığı bilinen Zeynep Demirel, uzun bir süre YouTube kullandı ve şimdilerde Seksenler dizisinde boy gösteriyor.

Seksenler dizisinde Amelie karakterine hayat veren Zeynep Demirel, oyunculuğu ile hayranlarından tam not aldı.

İlk defa ekrana çıkan ve herkesin beğenisini kazanan 2 çocuk annesi, sosyal medyada ise ikon olma yolunda ilerliyor.

Birbirinde cesur ve güzel spor paylaşımları yapan Demirel, pembe taytıyla amuda kalktı ve görenlerin aklını aldı.

ZEYNEP DEMİREL'İN SPOR TARZI

Zeynep Sever Demirel, amuda kalktığı anları takipçilerinin beğenisine sundu. Instagram'ın aktif ismi olan Demirel'in o pozlarına hem beğeni hem de yorum yağdı.

Kusursuz fiziğini gözler önüne seren Demirel, son yıllarda kendisini yogaya verdi. Sık sık yoga yapan Demirel'in giydiği taytlar ise olay oldu. Pembe taytıyla amuda kalkan Demirel adeta, "Ben buradayım." dedi.

ZEYNEP DEMİREL'DEN İDDİALI POZLAR