Vücudunda dövme yaptırmadığı yer kalmadı! Fenomen Amber Luke'in eski hali görenleri şaşırttı

Gözlerinin içine dahi dövme yaptıran ve bu nedenle geçici körlük yaşayan sosyal medya fenomeni Amber Luke, dövmesiz halini paylaştı. Luke'in eski halini gören takipçileri şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Sosyal medya fenomeni Amber Luke, dövmeleri ve vücuduna yaptığı değişikliler sayesinde dünya çapında üne kavuşmayı başardı.

Avustralya'nın Brisbane kentinde yaşayan dövme bağımlısı, gözlerinin içine kadar dövme yaptırma çılgınlığında bulunarak herkesi şaşırttı.

Dövmelerde genellikle şeytani simgeler seçen 25 yaşındaki fenomen, vücudunun %98'ini dövmelerle kaplatarak bambaşka bir insana dönüştü.

Vücudunda yaptırdığı değişiklikler için adeta bir servet harcayan Amber Luke, bu dönüşümün kendisini daha güçlü bir insan olarak hissetmesine yardımcı olduğunu belirtirken olumsuz eleştiri yapanlara aldırış etmediğini söyledi.

ESKİ HALİNİ PAYLAŞTI

Amber Luke, sosyal medya hesabı üzerinden vücudunu dövmeyle kaplamadan önceki halini takipçileriyle paylaştı.

Fiziksel ve zihinsel olarak ne kadar ilerlediğini göstermek için dönüşüm serüvenini anlatan bir gönderi yayınlayan Luke, bazı takipçilerinin tepkisiyle karşılaştı.

Güzelliğini dövmelerle gizleyen çılgın fenomenin önceki halini görenler, onu tanımakta zorluk çekerken "Eski halin daha güzelmiş" yorumlarında bulundu.

“UZUN BİR HİKÂYEM VAR”

İlk dövme yaptırdığı zamandan bu yana fiziksel ve zihinsel olarak değişim yaşadığını söyleyen Luke, sosyal medyadan samimi açıklamalarda bulundu.

Luke, dövmesiz halinin daha iyi olduğunu ve mürekkeplerin onun güzelliğini gölgelediğini ifade eden hayranlarına, ''Biliyorsunuz yıllar içinde kendimi büyüttüm ve geliştirdim. Birçok kişi bana vücut modifiyelerinden pişman olduklarını söyledi. Dönüşüme neden olumsuz bir ışık tutulduğunu anlamıyorum. Benim hikâyem çok uzun ve bu bana güç veriyor.'' diyerek cevap verdi.

KENDİNİ DÖVMELERLE İFADE EDİYOR

Zihinsel ve psikolojik olarak zor dönemler geçirdiğini belirten Luke, aslında dövmelerin kendisini ifade etme yollarından biri olduğunu belirtti.

Dönüşümünden pişman olmadığını belirten Luke, ''Yolculuğuma ilk başladığımda 16 yaşında depresyonla mücadele ediyordum. Bunu güvenimi geri kazanmak ve olmaktan gurur duyacağım birine dönüşmek için bir fırsat olarak gördüm.'' diye konuştu.