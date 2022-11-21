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    Wanda Nara yarı çıplak pozunu yayınladı, "İcardi" kayıtsız kalamadı! "Her gün daha güzel"

    Mauro Icardi, Wanda Nara ile olan ilişkisi ile gündemden düşmüyor. Başarılı isim son olarak, Wanda Nara'nın paylaştığı fotoğrafa yaptığı yorum ile gündem oldu.
    • 21.11.2022 - 16:58
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    Wanda Nara yarı çıplak pozunu yayınladı, 'İcardi' kayıtsız kalamadı! 'Her gün daha güzel'

    Galatasaray'ın yeni sezonda ses getiren transferlerinden olan Mauro Icardi, eşi Wanda Nara nedeniyle gündemden düşmüyor.

    Sergilediği futbol ile alkış toplayan Mauro Icardi, Wanda Nara ile aralarının bir iyi bir kötü olmasından dolaylı taraftarlardan tepki alıyor.

    Eşiyle gündem olmasını istemeyen Galatasaraylı taraftarlar, Mauro Icardi'nin futbola odaklanmasını istiyor.

    Wanda Nara ise geçtiğimiz günlerde İstanbul'a geldi ve Mauro Icardi ile zaman geçirdi. Ancak akabinde de boşandıklarını açıkladı.

    Bununla kalmayan Wanda Nara peş peşe açıklamalar yaptı ve akabinde yarı çıplak pozunu hayranlarının beğenisine sundu.

    Wanda Nara'nın bikinili pozuna kayıtsız kalmayan Mauro Icardi, yorum yaptı ve sosyal medyada olay oldu.

    Mauro Icardi'den Wanda Nara'ya yorum

    Wanda Nara, Instagram hesabından bikinili seksi bir fotoğrafını paylaşarak, "Hey, nasıl gidiyor?" diye sordu.

    Mauro Icardi de "Ben iyiyim, ya sen? Her geçen gün daha güzel" diyerek yorum yaptı.

    Icardi paylaşımına alev, kalp ve öpücük emojisi eklemeyi de unutmazken, bu durum birçok yorumu da beraberinde getirdi.

    Wanda Nara yarı çıplak pozunu yayınladı, 'İcardi' kayıtsız kalamadı! 'Her gün daha güzel' #1

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