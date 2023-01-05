Wednesday 2. sezon var mı, ne zaman yayınlanacak? Netflix'ten beklenen açıklama...

Wednesday 2. sezon var mı, ne zaman yayınlanacak? Netflix'ten beklenen açıklama...

Dünyanın gündemine oturan Netfilx'in fenomen dizisi Wednesday, ilk sezonuyla büyük ilgi görmüştü. İkinci sezonu izleyiciler tarafından merak konusu olurken Netflix'ten açıklama geldi.

Netflix’in popüler dizilerinden biri olan Wednesday, ilk sezonu yayınlandığı andan itibaren adından söz ettirmeye devam ediyor. Bölümleri tekrar tekrar izleniyor. Fenomen dizi kısa sürede izlenme rekorları kırdı.

Netflix’te bir hafta içinde en çok izlenen İngilizce TV dizisi rekoruna sahip. Jenna Ortega'nın başrolünde yer aldığı diziyi Tim Burton yönetiyor.

Netflix'in Addams Ailesi'nin kızına odaklandığı dizisi Wednesday, 23 Kasım'da Netflix'te izleyiciyle buluşmuştu. Dizinin ilk sezonu ise 8 bölümden oluşuyor.

Addams ailesi severleri Wednesday dizisinin yeni sezon tarihi için araştırma yapıyor. Diğer yandan Mart 2022’de Amazon, Goldwyn Mayer’i satın almıştı.

Metro Goldwyn Mayer bünyesindeki tüm yapımların hakları da doğal olarak Amazon bünyesine geçmişti. Bu yapımlar arasında olan dizilerden biri de Wednesday’di. Peki Wednesday 2. sezon yayınlanacak mı? Ne zaman ve hangi platformda yayınlanacak? İşte merak edilenler….

Wednesday 2. sezon yayınlanacak mı?

Haftalarca Netflix’in ilk sırasında bulunan Wednesday dizisinin 2. sezonunun olup olmayacağı henüz bilinmiyor. Konu hakkında resmi bir açıklama yapıldığında haberimizde yer alacaktır.

Diğer yandan Netflix sözcüsü, Amazon’un MGM’yi satın alımının mevcut hak anlaşmalarını etkilemeyeceğini paylaştı.

Wednesday dizisinin konusu

Wednesday'in ortaya çıkan psişik yeteneklerde ustalaşma, kasabayı terörize eden korkunç bir cinayet serisini engelleme ve 25 yıl önce ebeveynlerini karıştıran doğaüstü gizemi çözme girişimleri dizinin odak noktalarını oluşturuyor.

Zeki ve alaycı bir kız olan Wednesday Addams, Nevermore Akademisinde yeni dostlar ve düşmanlar edinirken art arda gerçekleşen cinayetleri araştırıyor.

Oyuncuları ve karakterleri