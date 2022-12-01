Wednesday dizisi 2. sezon ne zaman? Wednesday dizisi 2. sezon var mı, çıkacak mı?

Wednesday dizisi 2. sezon ne zaman? Wednesday dizisi 2. sezon var mı, çıkacak mı?

Ünlü yönetmen Tim Burton'ın yeni dizisi Wednesday, 23 Kasım'da Netflix'te yayınlandı. Peki ilgiyle izlenen Wednesday dizisinin 2. sezonu ne zaman? 2. sezon çıktı mı, çıkacak mı?

Netflix'te yayınlanan Wednesday dizisi, konusu ve oyunculuklarıyla çokça beğeni topladı. Dizinin yayınlanması sonrası "Wednesday 2. sezon ne zaman?" sorusu merak edilmeye başladı. Dizide biraz ürpertici biraz da komik olan Addams Ailesi'nin dönüşünü izliyoruz. Bu aileden tanınan Wednesday karakterinin devam dizisi niteliğini taşıyan Wednesday dizisinde Wednesday'i Jenna Ortega canlandırıyor. Peki Wednesday dizisi 2. sezon ne zaman?

Wednesday dizisinin 2. sezonu ne zaman?

Dizide Wednesday'in ortaya çıkan psişik yeteneklerde ustalaşması konu alınırken, kasabayı terörize eden korkunç bir cinayet serisini engelleme ve 25 sene önce ebeveynlerini karıştıran doğaüstü gizemi çözme girişimleri dizinin hikayesini oluşturuyor. İlgiyle izlenen yapımda zeki ve alaycı bir kız olan Wednesday Addams, Nevermore Akademisinde yeni dostlar ve düşmanlar edinirken art arda gerçekleşen cinayetleri araştırmaya başlıyor.

Dizinin ilk sezonunu hızlıca bitiren hayranlar, Wednesday ikinci sezonu sabırsızlıkla beklemeye başladı. Fakat yapım şirketinden henüz konu hakkında bir açıklama gelmedi.