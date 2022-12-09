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- Wednesday dizisindeki Addams ailesi ile ilgili bilinmeyen 5 gerçek!
Wednesday dizisindeki Addams ailesi ile ilgili bilinmeyen 5 gerçek!
- 09.12.2022 - 17:42
- Güncelleme : 09.12.2022 - 17:43
Netflix'in popüler dizisi Wednesday, son zamanlarda ortalığı kasıp kavuruyor. Dizi kısa sürede izlenme rekorları kırdı.
Netflix’te bir hafta içinde en çok izlenen İngilizce TV dizisi rekoruna sahip. Jenna Ortega'nın başrolünde yer aldığı diziyi Tim Burton yönetiyor.
Netflix'in Addams Ailesi'nin kızına odaklandığı dizisi Wednesday, 23 Kasım'da Netflix'te izleyiciyle buluşmuştu. Dizinin ilk sezonu ise 8 bölümden oluşuyor.
Addams ailesi severlerini şaşkına çevirecek gerçekler ortaya çıktı. Okuduklarınız şok etkisi yaratacak. İşte o 5 gerçek…
Wednesday Addams ailesi ile ilgili gerçekler
1) Addams Ailesi'nin karakterleri serinin yaratıcısı olan Charles Addams'ın gerçek ailesinden esinlenilmiştir.
2) Addams Ailesi ilk kez Scooby-Doo çizgi dizisinde görülmüştür.
3) Kuzen Itt'in ne dediğini anlamanız mümkün değildir. Sözleri tamamen anlamsız kelimelerin hızlandırılmasından oluşur.
4) Addams Ailesi'nin 60'larda yayınlanan dizisinde kullanılan ev tamamen gerçektir.
5) Adams Ailesi bilgisayara sahip olan ilk TV ailesiydi.