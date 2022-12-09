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Wednesday dizisindeki Addams ailesi ile ilgili bilinmeyen 5 gerçek!

Wednesday dizisindeki Addams ailesi ile ilgili bilinmeyen 5 gerçek!

Netflix'in en çok konuşulan dizileri arasına yerleşen Wednesday, izleyicilerden tam not aldı. Dizide yer alan Addams ailesi ile ilgili bu 5 gerçeği öğrenince kulaklarınıza inanamayacaksınız.