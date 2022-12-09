Petrol
76.84
0.91%
Euro
19.6513
-0.18%
Dolar
18.6439
0.03%
Altın
1.075
0.38%
Borsa
5005
3.08%
Bitcoin
324.589
1.41%
BTXN Coin
5.08
-0.78%
Bitexen
17ºC
İstanbul
Çok bulutlu 17 C

    Wednesday dizisindeki Addams ailesi ile ilgili bilinmeyen 5 gerçek!

    Netflix'in en çok konuşulan dizileri arasına yerleşen Wednesday, izleyicilerden tam not aldı. Dizide yer alan Addams ailesi ile ilgili bu 5 gerçeği öğrenince kulaklarınıza inanamayacaksınız.
    • 09.12.2022 - 17:42
    • Güncelleme : 09.12.2022 - 17:43
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Wednesday dizisindeki Addams ailesi ile ilgili bilinmeyen 5 gerçek!

    Netflix'in popüler dizisi Wednesday, son zamanlarda ortalığı kasıp kavuruyor. Dizi kısa sürede izlenme rekorları kırdı.

    Netflix’te bir hafta içinde en çok izlenen İngilizce TV dizisi rekoruna sahip. Jenna Ortega'nın başrolünde yer aldığı diziyi Tim Burton yönetiyor.

    Netflix'in Addams Ailesi'nin kızına odaklandığı dizisi Wednesday, 23 Kasım'da Netflix'te izleyiciyle buluşmuştu. Dizinin ilk sezonu ise 8 bölümden oluşuyor.

    Addams ailesi severlerini şaşkına çevirecek gerçekler ortaya çıktı. Okuduklarınız şok etkisi yaratacak. İşte o 5 gerçek…

    Wednesday Addams ailesi ile ilgili gerçekler

    1) Addams Ailesi'nin karakterleri serinin yaratıcısı olan Charles Addams'ın gerçek ailesinden esinlenilmiştir.

    Wednesday dizisindeki Addams ailesi ile ilgili bilinmeyen 5 gerçek! #1

    2) Addams Ailesi ilk kez Scooby-Doo çizgi dizisinde görülmüştür.

    Wednesday dizisindeki Addams ailesi ile ilgili bilinmeyen 5 gerçek! #2

    3) Kuzen Itt'in ne dediğini anlamanız mümkün değildir. Sözleri tamamen anlamsız kelimelerin hızlandırılmasından oluşur.

    Wednesday dizisindeki Addams ailesi ile ilgili bilinmeyen 5 gerçek! #3

    4) Addams Ailesi'nin 60'larda yayınlanan dizisinde kullanılan ev tamamen gerçektir.

    Wednesday dizisindeki Addams ailesi ile ilgili bilinmeyen 5 gerçek! #4

    5) Adams Ailesi bilgisayara sahip olan ilk TV ailesiydi.

    Wednesday dizisindeki Addams ailesi ile ilgili bilinmeyen 5 gerçek! #5


    İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ! Hangi ilçelerde elektrikler kesilecek? 8 Aralık 2022 arıza sorgulama
    Yaşam

    İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ! Hangi ilçelerde elektrikler kesilecek? 8 Aralık 2022 arıza sorgulama

    Yalı Çapkını'nın Esme'si dekolteli pozlarıyla büyüledi!
    Medya

    Yalı Çapkını'nın Esme'si dekolteli pozlarıyla büyüledi!

    Genç Türk kadını milyonerlik yolculuğunu anlatıyor
    Advertorial

    Genç Türk kadını milyonerlik yolculuğunu anlatıyor

    Görüş Bildir