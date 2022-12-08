Wednesday'in yıldızı Jenna Ortega'nın sosyal medyadaki hali mest etti! 'Asi güzellik'

Wednesday dizisindeki başrol performansıyla son günlerin en popüler ismi Jenna Ortega, sosyal medyadaki kareleriyle dikkat çekti.

Tim Burton'ın "Addams Family" filminin yan dizisi Wednesday, yayınlandığı günden beri ilk sırada yerini koruyor.

Wednesday Addams'ın Nevermore Akademisi'ndeki öğrencilik yıllarında geçen ve doğaüstü gizemlerle dolu olan bir dedektif öyküsünü konu alan dizi, büyük bir ilgi gördü.

8 bölümü yayınlanan Wednesday konusu ve oyuncularıyla gündem olurken, başrol karakteri Wednesday Addams seriye damga vurdu.

Psişik güçlere sahip 16 yaşındaki bir goth olan Wednesday Addams'ı Jenna Ortega canlandırıyor.

Gerçek hayatta Wednesday

2002 doğumlu Amerikalı oyuncu Jenna Ortega asıl çıkışını Jane the Virgin dizisiyle yaptı. Ardından You ve Wednesday dizilerinde rol alan genç oyuncu, milyonların beğenisini topladı.

Instagram'da 17.5 milyon takipçiye ulaşan Ortega, paylaşımlarıyla da dikkat çekti.

Dizidekinin aksine oldukça güleryüzlü ve güzel olan Jenna Ortega, izleyicileri bir hayli şaşırttı.

İştw Wednesday'in yıldızı Jenna Ortega'nın gerçek hali...