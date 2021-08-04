Wesley Sneijder'ın eski eşi Yolanthe Cabau kimdir? İlişki itirafı şoke etti!

Galatasaray'ın eski futbolcusu Wesley Sneijder'den boşanan Yolanthe Cabau, yıllar sonra yaptığı itiraf ile herkesi şaşırttı. Cabau, gençliğinde lezbiyen ilişki yaşadığını itiraf etti.

Wesley Sneijder, Galatasaray'da oynadığı dönemde taraflı-tarafsız herkes tarafından çok sevildi.

Uzun bir dönem sarı-kırmızılı formayı giyen Sneijder, o dönem başarılı performansı ile göz doldurdu.

Sneijder'in eski eşi Yolanthe Cabau ise yıllar sonra yaptığı itiraf ile yeniden gündem oldu.

Cabau, ilk ciddi ilişkisini 13 yaşındayken yaşadığını söyledi ve ilişkisinin 5 yıl sürdüğünü açıkladı.

Yolanthe Cabau, "Yıllar önce bir kızla ilişkim olmuştu. Bundan utanmıyorum. Ona karşı derin duygularım yoktu. Alkollü olduğumuzda bazı şeyler yaşıyorduk." diye konuşarak herkesi şaşırtan bir açıklamada bulundu.

Bu dikkat çeken açıklamaların ardından, "Wesley Sneijder'ın eski eşi Yolanthe Cabau kimdir?" sorusu gündeme geldi. Peki, Wesley Sneijder'ın eski eşi Yolanthe Cabau kimdir? İşte biyografisi..

YOLANTHE CABAU KİMDİR?

19 Mart 1985 tarihinde İspanya'da dünyaya gelen Cabau, babasından şiddet gördüğü için 5 yaşında annesiyle birlikte Hollanda'ya taşındı. 7 kardeşi olan Cabau'nun, babasının ikinci evliliğinden ise 5 üvey kardeşi daha oldu. Babası 2007 yılında 53 yaşındayken hayatını kaybetti.

İlkokul, ortaokul ve liseyi bitirdikten sonra 2002 yılında çeşitli dizilerde oynayarak, ödüller aldı. 2006, 2007 ve 2009 yıllarında Hollanda FHM dergisi tarafından en seksi kadın seçildi. 2013 yılında ilk Hollywood filmi olan "Pain&Gain" adlı filmde Mark Wahlberg, Dwayne Johnson gibi oyuncularla birlikte oynadı.

Yolanthe Cabau, gelişmekte olan ülkelerde çocuklara cinsel istismara son vermeyi amaçlayan bir vakfın kurucusudur. Yolanthe Cabau, Kıvanç Tatlıtuğ ile Farah Zeynep Abdullah'ın başrolünü paylaşacağı Nermin Bezmen'in "Kurt Seyt ve Shura" romanından uyarlanan, Kurt Seyit ve Şura dizisinde oynadı.

Yolanthe Cabau, 17 Temmuz 2010 tarihinde futbolcu Wesley Sneijder ile İtalya'da, Toskana'da evlendi. Ancak ikili 2019 yılında boşandı.

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