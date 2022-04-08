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    Will Smith, 10 yıl boyunca Oscar galalarından men edildi

    Will Smith, 10 yıl boyunca Oscar galalarından men edildi

    Hollywood yıldızı Will Smith, Oscar töreninde komedyen Chris Rock'a tokat atması nedeniyle 10 yıl boyunca Oscar galalarından ve diğer Akademi etkinliklerinden men edildi.
    • İHA
    • 08.04.2022 - 22:32
    • Güncelleme : 09.04.2022 - 16:01
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    Oscar Ödülleri olarak da bilinen ve sinema dünyasının en prestijli ödüllerinden olan 94. Akademi Ödülleri, ABD'nin Los Angeles kentindeki Dolby Tiyatrosu'nda düzenlenen, sunuculuklarını Amy Schumer, Wanda Sykes ve Regina Hall'un yaptığı törenle sahiplerini bulmuştu.

    Will Smith'in sunucu Chris Rock'a tokadı, Oscar gecesine damga vurdu - Video

    Oscar'dan ve Akademi etkinliklerinden 10 yıl men cezası

    Hollywood'un ünlü yıldızı Will Smith ise Oscar töreninde komedyen Chris Rock'a tokat atarak gündeme bomba gibi düşmüştü.

    Smith bu davranışı sebebiyle 10 yıl boyunca Oscar'dan ve Akademi etkinliklerinden men cezası aldı.

    Hollywood Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi’nin Yönetim Kurulu Üyesi aktör Whoopi Goldberg yaptığı açıklamada, Smith’in yaptıkları nedeniyle büyük sonuçlarla karşılaşacağını ancak Oscar ödülünün geri alınmayacağını belirtmişti.

    Will Smith, 10 yıl boyunca Oscar galalarından men edildi #1

    Eşiyle ilgili yapılan şakaya kızdı

    Will Smith geceye eşi Jada Pinkett-Smith ile katılmıştı. Chris Rock'ın eşiyle ilgili yaptığı espriye ise beklenmedik bir tepki göstermişti.

    Saç dökülmesine neden olan rahatsızlığı bulunan Jada Pinkett-Smith'in saçsız başı hakkında, "Jada seni seviyorum, GI Joe 2 yakında, sabırsızlıkla görmeyi bekliyorum." şeklinde espri yaparak, Smith'in üzerine yürümesiyle birlikte tokatına maruz kalmıştı.

    Will Smith, 10 yıl boyunca Oscar galalarından men edildi #2

    Will Smith, 10 yıl boyunca Oscar galalarından men edildi #3


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