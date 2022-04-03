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    Will Smith’in tokadı projesine mal oldu

    Netflix, başrolde Will Smith’in rol almasını planladığı Fast and Loose filmi projesini Oscar töreninde yaşananlardan sonra rafa kaldırdı.
    • Haber Merkezi
    • 03.04.2022 - 13:36
    • Güncelleme : 03.04.2022 - 13:50
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    Will Smith’in tokadı projesine mal oldu

    Ünlü aktör Will Smith'in Oscar Ödül Töreni’nde sunucu Chris Rock'a sahnede canlı yayında tokat atmasının yankıları sürüyor.

    Dünya kamuoyunda günlerdir yer bulan olay sonrasında Smith Akademi üyeliğinden istifa etmişti.

    Yaşananlar ünlü oyuncunun gelecek projelerini de etkilemeye başladı.

    NETFİLX PROJESİNİ RAFA KALDIRDI

    Netflix, başrolde Will Smith’in rol alması planlanan Fast and Loose filmi projesini rafa kaldırdı.

    Oscar Ödül Töreni’nden bir hafta önce yönetmen David Leitch’in projeden ayrılmasıyla başlamıştı.

    Netflix acil yönetmen arayışındayken, oyuncu Will Smith’in Oscar töreninde eşinin rahatsızlığıyla ilgili şaka yapan sunucu Chris Rock’a tokat attığı olay yaşandı.

    Netflix’in film projesini rafa kaldırdığı öğrenildi. Fast and Loose, bir suç örgütü liderinin geçirdiği saldırıdan sonra hafızasını kaybetmesini konu alacaktı.

    Will Smith’in tokadı projesine mal oldu #1


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