Will Smith'in tokadı sonrası Sevda Demirel'den paylaşım

Oscar'da karısıyla dalga geçilmesini kaldıramayan Will Smith’in sunucu Chris Rock’a tokadı, akıllara Sevda Demirel’i getirdi. Demirel de olaya ilişkin bir paylaşımda bulundu.

Oscar'da Will Smith sunucu Chris Rock'un eşi Jada Pinkett Smith'in saçlarını kazıtmasıyla ilgili yaptığı şakadan rahatsız oldu.

Smith şakadan rahatsız olmayı bir adım öteye götürüp sahneye sakince çıktı ve "Karımın adını ağzına alma!" diyerek Rock'ı tokatladı.

AKILLARA SEVDA DEMİREL GELDİ

Smith yaşanan olayın ardından daha sonra sahneye çıkarak özür diledi.

Oscar'da yaşanan bu durum akıllara yıllar önce Hande Ataizi'ne tokat atan Sevda Demirel'i getirdi.

Demirel de, sosyal medyada kendisiyle ilgili yapılan geyiklere kayıtsız kalmadı.

"HERKES BİR GÜN TOKAT ATACAK"

Sevda Demirel önce o anların üstüne kendi sesinin dublaj yapılmasıyla eğlendi ve bu videoyu paylaştı.

Ardından ise "Herkes bir gün tokat atacak" yorumunda bulundu.