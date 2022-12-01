X-ray cihazına isyan eden yolcu soyundu

X-ray cihazına isyan eden yolcu soyundu

Havalimanına girerken çeşitli güvenlik önlemlerinden geçen genç yolcu, duruma isyan ederek güvenlik karşısında çırılçıplak soyundu. Bu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Havalimanlarına girişte yapılan aramalar, bazı kişileri canından bezdiriyor…

Her türlü metale uyarı veren x-ray cihazından geçişler, bazen çileye dönüşebiliyor.

Tıpkı bu genç adam gibi…

Herkesin gözü önünde soyundu

Her geçişinde cihazdan ses gelmesine sinirlenen genç, çareyi soyunmakta buldu.

Önce ayakkabısını çıkaran genç, sonrasında pantolonuna yöneldi, daha sonra da gömleğini çıkarıp öyle geçti.

Cihazdan çırılçıplak geçti

Çırılçıplak olarak x-ray cihazından geçen adam, kendisine bakanlara özellikle de güvenlik görevlilerine aldırış etmedi.

Bu anlar havalimanının kamerasına saniye saniye yansıdı.

X-ray cihazına isyan eden yolcu soyundu VİDEO

Elbiselerini alıp, yoluna devam etti

Genç adamın, güvenlik cihazından geçen elbiselerini ve çantasını aldıktan sonra çıplak bir şekilde yoluna devam ettiği öğrenildi.