- Haberler
- Medya Haberleri
- X-ray cihazına isyan eden yolcu soyundu
X-ray cihazına isyan eden yolcu soyundu
Havalimanına girerken çeşitli güvenlik önlemlerinden geçen genç yolcu, duruma isyan ederek güvenlik karşısında çırılçıplak soyundu. Bu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
- Haber Merkezi
- 01.12.2022 - 16:40
- Güncelleme : 01.12.2022 - 16:47
Havalimanlarına girişte yapılan aramalar, bazı kişileri canından bezdiriyor…
Her türlü metale uyarı veren x-ray cihazından geçişler, bazen çileye dönüşebiliyor.
Tıpkı bu genç adam gibi…
Herkesin gözü önünde soyundu
Her geçişinde cihazdan ses gelmesine sinirlenen genç, çareyi soyunmakta buldu.
Önce ayakkabısını çıkaran genç, sonrasında pantolonuna yöneldi, daha sonra da gömleğini çıkarıp öyle geçti.
Cihazdan çırılçıplak geçti
Çırılçıplak olarak x-ray cihazından geçen adam, kendisine bakanlara özellikle de güvenlik görevlilerine aldırış etmedi.
Bu anlar havalimanının kamerasına saniye saniye yansıdı.
X-ray cihazına isyan eden yolcu soyundu VİDEO
Elbiselerini alıp, yoluna devam etti
Genç adamın, güvenlik cihazından geçen elbiselerini ve çantasını aldıktan sonra çıplak bir şekilde yoluna devam ettiği öğrenildi.