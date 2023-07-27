Ya Çok Seversen 4. Bölüm fragmanı! Ateş, Leyla'nın gerçek kimliğini öğrenecek mi? Kanal D'nin yeni dizisi Ya Çok Seversen 4. bölümü ile ekrana gelecek. Dizinin merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İşte yeni bölümde yaşanacaklar..

Kanal D'nin yeni dizilerinden olan Ya Çok Seversen 4. bölümü ile izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor.

İlk üç bölümüyle dikkatleri üzerine çeken Ya Çok Seversen dizisi yeni bölümleriyle Perşembe akşamları saat 20:00'de ekrana geliyor.

Başrollerinde Kerem Bürsin ve Hafsanur Sancaktutan'ın yer aldığı dizinin oyuncu kadrosunda Hatice Aslan, Şerif Erol, Cemre Ebbuziya, Nazmi Kırık, Aziz Caner İnan, Mine Kılıç, Oğulcan Arman, Durukan Çelikkaya, Özgün Akaçça, Lara Aslan, Adin Külçe ve Arven Yavuz gibi isimler yer alıyor.

Dizinin ilk bölümlerinde Leyla, kendini Ateş'e kaptırıyor. Ateş'i etkilemek isteyen Leyla fazla dikkat çekmeye başlıyor. Leyla'nın yaptıkları karşısında şok olan Ateş hem ondan etkileniyor hem de bazı şeylerden şüpheleniyor.

Yaşanan olayların ardından Ateş, Leyla'nın kim olduğunu araştırmaya başlıyor. Peki Ateş, Leyla'nın gerçek kimliğini öğrenecek mi? İşte, Ya Çok Seversen 4. bölüm tanıtımı..

Ya Çok Seversen 4. Bölüm 2. Fragmanı