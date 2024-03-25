Yaban Çiçekleri'nin Kılıç'ı resmen evrim geçirdi! Akın Akınözü'nün inanılmaz değişimi... Yaban Çiçekleri dizisi ile ekrana dönen oyuncu Akın Akınözü'nün öğrencilik yıllarındaki kareleri gündem oldu.

ensonhaber.com

Yapımını O3 Medya’nın üstlendiği, kreatif danışmanlığını Zeynep Günay’ın yaptığı, ATV'nin yeni dizisi “Yaban Çiçekleri”, yayın macerasına başlıyor.

Akın Akınözü ve Aslıhan Malbora'nın başrollerini paylaştığı dizi, pazartesi akşamları reyting yarışına dahil oluyor.

Eski aşıkların hikayesini ekrana taşıyacak olan Yaban Çiçekleri'nde Akın Akınözü, Kılıç karakterine hayat veriyor.

Performansıyla dikkatleri çeken yakışıklı oyuncu Akınözü, merak konusu oldu.

Kiloyla değişti

33 yaşındaki Akın Akınözü'nün Hercai, Kaderimin Oyunu, Tuzak gibi dizilerde adından söz ettirdi.

Kariyerinde ivme yakalayan ünlü oyuncu, şimdilerde genç kızların sevgilisi olsa da eski haliyle görenleri şaşırtıyor.

Lise yıllarında 120 kilodan 70 kiloya düşerek bambaşka bir görünümü olan Akınözü, o kareleriyle şoke ediyor.

İşte Akın Akınözü'nün değişimi...