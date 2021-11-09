Yabancı Damat'ın Mustafa Can'ı delikanlı oldu! Yakışıklılığıyla herkesi mest etti

Yabancı Damat'ın Mustafa Can'ı delikanlı oldu! Yakışıklılığıyla herkesi mest etti

Bir döneme damga vuran Yabancı Damat dizisinde oynayan Ozan Uğurlu, yıllar içindeki değişimiyle şaşırttı. Ekranlardan uzak kalan oyuncu, yakışıklı bir delikanlı oldu.

2004 - 2007 yılları arasında Kanal D ekranlarında yayınlanan Yabancı Damat dizisi, herkesin beğenisini toplamıştı.

Konusuyla dikkati çeken dizinin oyuncu kadrosunda; Nehir Erdoğan, Sumru Yavrucuk, Erdal Özyağcılar, Engin Akyürek, Binnur Kaya, Özgür Çevik ve Zeki Alasya gibi birbirinden ünlü isimler yer aldı.

Zaman zaman gülme krizlerine sokan zaman zaman ise ağlatan dizi, yıllar sonra tekrarlarıyla gündeme geldi.

Dizinin üzerinden oldukça uzun bir zaman geçerken, dizide rol alan oyuncular ise değişimleriyle gündeme geldi.

Dizide Mustafa Can karakterine hayat veren Ozan Uğurlu, yıllar içinde büyüdü ve yakışıklı bir delikanlı oldu.

Ozan Uğurlu'nun yıllar içindeki değişimini gören dizinin hayranları, şaşkınlıklarını gizleyemedi.

YABANCI DAMAT'IN MUSTAFA CAN'I HERKESİ ŞOKE ETTİ

Yabancı Damat dizisinde Mustafa Can rolüne hayat veren Ozan Uğurlu yaşadığı değişim ile görenleri şaşırttı.

Çocuk oyuncu olarak hafızalara kazınan Uğurlu, yakışıklı bir delikanlı oldu.

Gözlerden uzak bir hayat tercih eden Uğurlu'nun Instagram hesabından yaptığı paylaşımlar herkesin dikkatini çekti.