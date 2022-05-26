Yabancı Damat'ın Sekreter Stella'sı güzelliğiyle parmak ısırttı! 'Keşke gitmeseydin'

Yabancı Damat dizisinde Stella karakterine hayat veren Katerina Moutsatsos, Türkiye'den ayrıldı. ABD'ye yerleşen oyuncunun son hali ise merak konusu oldu.

2000'li yılların efsane dizilerinden Kanal D ekranlarında yayınlanan Yabancı Damat, döneme damga vurmayı başardı.

Nehir Erdoğan, Sumru Yavrucuk, Erdal Özyağcılar, Engin Akyürek, Binnur Kaya, Özgür Çevik ve Zeki Alasya gibi birbirinden ünlü isimler yer aldığı dizi, Türkiye ve Yunanistan'dan iki gencin aşklarının öyküsünü ekranlara taşıdı.

Dizinin üzerinden yıllar geçerken, oyuncuların son halleri merak edildi.

Özellikle, dizide Yunan sekreter Stella karakterine hayat veren oyuncu Katerina Moutsatsos, kısa bir süre de Yılan Hikayesi'nde rol aldı.

Instagram'da ortaya çıktı

Türkiye'den ayrılarak ABD'ye yerleşen Katerina, ekran macerasına kamera arkasında devam ediyor.

Çocuklarıyla vakit geçiren Katerina Moutsatsos, sosyal medyadaki paylaşımlarıyla güzelliğine güzellik kattığını ortaya koyuyor.

Mavi gözleri ve sarı saçlarıyla oldukça genç ve güzel bir görünüme sahip olan oyuncu, Türk hayranlarından da yorumlar alıyor.

İşte Yabancı Damat'ın Stella'sı...