Türkücü Yağız Kaya, bugün Star TV ekranlarında yayımlanan Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programının konuğu oldu. Yağız Kaya’nın hayatı vatandaşlar tarafından merak edildi.

Zaman zaman çarpıcı açıklamalarıyla ve sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla gündeme gelen Yağız Kaya, bugün Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına konuk oldu.

Yağız Kaya hakkında araştırmalar yapmaya başlayan programın sıkı takipçileri, arama motorları üzerinden ''Yağız Kaya kimdir? Türkücü Yağız Kaya kaç yaşında, aslen nereli?'' sorularına yanıt arıyor.

Peki, Yağız Kaya kimdir? Türkücü Yağız Kaya kaç yaşında, aslen nereli? İşte, Yağız Kaya hayatı ve biyografisi..

YAĞIZ KAYA KİMDİR?

1976 yılında Sivas ilinin Divriği ilçesinde dünyaya gelen Yağız Kaya, müzik piyasasında Yağız olarak tanınmaktadır. Küçük yaşlardan beri müzik ve türkülerle ilgili olan Yağız, halk ozanlarından etkilenerek Türk Halk Müziği ile ilgilenmiştir.

14 yaşındayken abla ve ağabeyleri ile İstanbul'a göç eden Yağız Kaya, ilk sahne deneyimini de İstanbul'da yaşamıştır.

Gülhane Parkı'ndaki çeşitli etkinliklerde yer alarak sahne hayatına adım atan Yağız Kaya, 2002 yılında hazırlıklarına başladığı ilk albümü olan "Ah Gönlüm"ü 2004 yılında piyasaya sunmuştur. Bu albüm ile geniş kitleler tarafından tanınan Yağız, ikinci albümü olan "Yan Deli Gönlüm"ü de 2006 yılında hazırlamıştır.

Ünlü türkücü Yağız, hem yurt içi hem de yurt dışında birçok farklı mekanda sahne almış, çok sayıda konsere katılarak sevilen eserlerini seslendirmiştir.

Yöresel türküler, arabesk ve fantezi müzik türlerini başarıyla seslendiren Yağız'ın 2 vokalist ve 10 müzisyenden oluşan bir saz ekibi vardır.

Bir dönem "Yağız Show" adlı televizyon programı sunan Yağız Kaya, bu programda her hafta ünlü isimleri konuk etmiş ve en sevilen popüler türküleri, şarkıları seslendirmiştir.

YAĞIZ KAYA ALBÜMLERİ