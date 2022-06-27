Yağmur Atacan'dan eşi Pınar Altuğ'a ters köşe! 14 yıllık eşini videoyla ifşaladı...

Pınar Altuğ ile 2008 yılında evlenen Yağmur Atacan, uzun bir sürenin ardından sosyal medyaya bomba gibi girdi.Atacan, 14 yıllık eşi Altuğ'u Instagram hesabından ifşa etti.

1994 yılında Türkiye güzeli seçilen Pınar Altuğ, bir dönemin sevilen dizisi 'Çocuklar Duymasın'da Tamer Karadağlı ile başrolü paylaştı.

Dizideki 'Meltem' karakteriyle hafızalarımızda yer edinen başarılı oyuncu, televizyon dünyasının en beğenilen isimleri arasında yer aldı.

Çeşitli projelerde de yer alan Altuğ, aldığı ödüllerle kariyerinde yüksek adımlarla ilerledi.

Başrolünü Oktay Kaynarca ile paylaştığı İlk Aşkım dizisinde rol alan güzel oyuncu, gönlünü rol arkadaşı Yağmur Atacan'a kaptırdı.

İkilinin arkadaşlıkları bir süre sonra aşka dönüştü.Çift, aralarındaki yaş farkıyla ilgili o dönem olumsuz yorumlarla sık sık gündem oldu.

Yağmur Atacan ve Pınar Altuğ çifti, tüm bu konuşulanlara kulak asmayıp, 2008 tarihinde oldukça ihtişamlı bir düğünle dünyaevine girdi.

Ünlü çiftin mutlu giden evliliklerinden 1 yıl sonra 'Su' adını verdikleri kızları dünyaya geldi.

Pınar Altuğ, sosyal medyayı aktif olarak kullanarak sık sık gündem olurken Yağmur Atacan, uzun bir süre Instagram'dan uzak durdu.

Geçtiğimiz günlerde sosyal medyaya hızlı bir giriş yapan Atacan, art arda paylaşımlarda bulundu.

"Bu çamaşırlar yıkanacak"

Üünlü oyuncu, özellikle 14 yıllık eşi Pınar Altuğ ile yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirdi.

Atacan ilk olarak "Sonunda buldum Pınar, bu çamaşırlar yıkanacak" ifadelerini kullandığı bir videoyu yayınlayarak dikkatleri üzerine topladı.

Günlerce çamaşırhane aradığını dile getiren oyuncunun, "Arayan bulur" diyerek mutluluğunu paylaştığı videosu eşi tarafından da paylaşılırken kısa sürede gündem oldu.

Yağmur Atacan eşi Pınar Altuğ'u ifşa etti