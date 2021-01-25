Yağmur Kıyamet Çiçeği filmi konusu nedir? Yağmur Kıyamet Çiçeği filmi oyuncuları kimlerdir?

Kazım Koyuncu'nun hayatını konu alan Yağmur: Kıyamet Çiçeği filmi, bu gece yarısı televizyon ekranlarında seyircilerle buluşuyor. Peki Yağmur Kıyamet Çiçeği filmi konusu nedir oyuncuları kimledir?

12 Aralık 2014 tarihinde vizyona giren Yağmur Kıyamet Çiçeği filmi usta oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çekiyor. Konusu ve oyuncu kadrosuyla merak uyandıran Yağmur Kıyamet Çiçeği filmi hakkında seyirciler araştırma yapıyor.

Baş rollerini Engin Hepileri ve Altan Erkekli’nin paylaştığı Yağmur Kıyamet Çiçeği filmi oyuncu kadrosunda Elena Viunova, Rıza Sönmez, Sait Genay, Erkan Kolçak Köstendil ve Serap Aksoy yer aldı.

Tarihin en büyük felaketlerinden biri; Çernobil Faciası! Çernobil'in kahramanları ve kurbanları... Destansı bir aşk hikayesi... Trabzonspor ve unutulmaz bir futbol sezonu 1996... Ve Kazım Koyuncu...

İzleyicilerin merak ettiği Yağmur: Kıyamet Çiçeği filmi kimin hayatını anlatıyor? Yağmur: Kıyamet Çiçeği filmi nerede, ne zaman çekildi?

YAĞMUR KIYAMET ÇİÇEĞİ KONUSU NEDİR?

Yağmur Kıyamet Çiçeği filminin konusu 90’lı yıllarda geçiyor.

Yağmur Kıyamet Çiçeği filmi genel olarak Karadeniz’in usta sesi Kazım Koyuncu’nın hayatını konu alıyor. Filmde Çernobil Faciası ve 1996 yılında Trabzonspor’un efsane futbol sezonuna da değiniliyor.

Kazım yirmi yaşında bir üniversite öğrencisidir. Siyasi görüşleri nedeni ile gözaltına alınınca, üniversiteden uzaklaştırma cezası alır.

Kendine yeni bir yön çizmeye karar verir. Okulu bırakacak ve profesyonel olarak müzik yapacaktır. Ama bunu ailesine yakınlarına anlatmak ve ikna etmek düşündüğü kadar kolay olmayacaktır.

YAĞMUR KIYAMET ÇİÇEĞİ NEREDE ÇEKİLDİ?

21.Adana Altın Koza Film Şenliği’nde Adana İzleyici Ödülü, SİYAD En İyi Film ve Jüri Özel Ödülü’ne layık görülen Yağmur Kıyamet Çiçeği filmi çekimleri 2014 yılında Trabzon’da tamamlandı.

YAĞMUR KIYAMET ÇİÇEĞİ OYUNCULARI KİMLERDİR?