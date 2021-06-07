Yağmur Rengi filmi konusu nedir? Yağmur Rengi konusu ve oyuncuları..

2021 yılı komedi türündeki Yağmur Rengi filmi, bu akşam Fox TV ekranlarında sinemaseverlerle buluşacak. Peki Yağmur Rengi filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

Yönetmen koltuğunda Ahmet Kapucu'nun oturduğu Yağmur Rengi filmi, beyazperdenin ardından bu akşam saat 20.00'de Fox TV ekranlarında izleyicisi ile buluşuyor.

TV’de ilk kez yayınlanacak olan romantik komedi filmini yayın akışında gören izleyiciler, Yağmur Rengi filmi konusu ve oyuncuları hakkında bilgi almak için araştırmalarına başladı.

Peki Yağmur Rengi filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte Yağmur Rengi filmi konusu ve oyuncuları...

YAĞMUR RENGİ FİLMİ KONUSU NEDİR?

Kamu yararına elektrik trafolarına resimler çizen Yağmur, çocukluk travmalarından kurtulmak için girdiği bu yolda hayatı boyunca özlemini çektiği samimi ve sıcak bir mahalle ortamına girer.

Bu yeni serüven Yağmur için hem özlemini çektiği aile sıcaklığı hasretini dindirecek hem de kalbindeki aşk acısını unutacağı yepyeni bir hayatın kapılarını aralayacak.

YAĞMUR RENGİ FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?