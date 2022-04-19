Yağmur Tanrısevsin arabada poz verdi, doğal güzelliğiyle takipçilerini mest etti! 'Ateş ediyorsun be kadın'

Son olarak Kalp Yarası dizisinde rol alan Yağmur Tanrısevsin, Instagram'dan arabada çekildiği bir pozunu paylaştı. Her paylaşımıyla olay olan Tanrısevsin, doğal güzelliğiyle hayranlarını büyüledi.

Lisans eğitimini Marmara Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik bölümünde tamamlayan Yağmur Tanrısevsin, Craft Oyunculuk Atöylesi'nde eğitim aldı.

Aktif olarak boks, tenis, kayak, basketbol, heykel, resim gibi sanat ve spor dalları ile ilgilenen Yağmur Tanrısevsin, ilk olarak Adını Feriha Koydum dizisiyle kamera karşısına geçti.

2013 yılında rol aldığı Aşk Ağlatır filmiyle sinema dünyasına adım atan Yağmur Tanrısevsin, başrolünü Kerem Bürsin ile paylaştığı Güneşi Beklerken dizisinde canlandırdığı Melis karakteriyle büyük bir üne kavuştu.

İngilizce oynadığı Amerika ortak yapımı ilk sinema olan The Tragedy adlı korku filminde Jennifer rolünü canlandıran Tanrısevsin; Kaçak, Bana Baba Dedi, Mayıs Kraliçesi, İki Yalancı gibi dizilerde boy gösterdi.

Son olarak başrolünü Gökhan Alkan ile paylaştığı Kalp Yarası dizisinde hayat verdiği Ayşe karakteriyle adından söz ettiren Tanrısevsin, bir süredir dinleniyor.

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan 31 yaşındaki güzel oyuncu, iddialı paylaşımlarıyla magazin gündemine geliyor.

Doğal güzelliğiyle büyüledi

Her paylaşımıyla olay olan Yağmur Tanrısevsin, son olarak Instagram hesabından arabada çekildiği bir pozunu paylaştı.

Güzelliğiyle görenleri mest eden Tanrısevsin, paylaşımına ''Trafikte ama mutlu bir günden'' notunu düştü.

Tanrısevsin'in doğal güzelliğini gözler önüne serdiği karesi, takipçilerinden büyük ilgi gördü.

Hayranları, güzel oyuncuya, ''Güneş doğmasa da olur bana bu ışık yetiyor'', ''Gülüşüne kurban olduğum'', ''Nasıl güzel nasıl doğal'', ''Ateş ediyorsun be kadın'', ''Gülüşüne dünya sığdıranlarda bugün'' tarzında yorumlar yaptı.