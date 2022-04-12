Yağmur Tanrısevsin dekolteli elbisesiyle poz verdi, takipçileri mest oldu! 'Aman Rabbim bu ne güzellik'

Yağmur Tanrısevsin dekolteli elbisesiyle poz verdi, takipçileri mest oldu! 'Aman Rabbim bu ne güzellik'

Yağmur Tanrısevsin, sosyal medya hesabından dekolteli elbisesiyle çekildiği pozlarını paylaştı. Güzelliğiyle büyüleyen Tanrısevsin'in siyah beyazlı karelerine binlerce beğeni ve yorum geldi.

Marmara Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik bölümünden mezun olan Yağmur Tanrısevsin, Craft Oyunculuk Atöylesi'nde eğitim aldı.

Oyunculuğa Adını Feriha Koydum dizisiyle başlayan Yağmur Tanrısevsin, aktif olarak boks, tenis, kayak, basketbol, heykel, resim gibi sanat ve spor dalları ile ilgilendi.

2013 yılında rol aldığı Aşk Ağlatır filmiyle sinema dünyasına adım atan Yağmur Tanrısevsin, Güneşi Beklerken dizisinde canlandırdığı Melis karakteriyle adını duyurdu.

İngilizce oynadığı Amerika ortak yapımı ilk sinema olan The Tragedy adlı korku filminde Jennifer rolünü canlandıran Tanrısevsin; Kaçak, Bana Baba Dedi, Mayıs Kraliçesi, İki Yalancı gibi dizilerde boy gösterdi.

Son olarak başrolü Gökhan Alkan ile paylaştığı Kalp Yarası dizisinde rol alan Tanrısevsin, bir süredir dinleniyor.

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan güzel oyuncu, iddialı paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.

Siyah beyaz kareleriyle mest etti

Güzelliğiyle beğeni toplayan Yağmur Tanrısevsin, son olarak Instagram hesabından dekolteli elbisesiyle çekildiği pozlarını paylaştı.

Kusursuz fiziğiyle adeta mankenlere taş çıkartan Tanrısevsin'in siyah beyazlı karelerine beğeni ve yorum yağdı.

Hayranları, güzel oyuncuya, ''Güneş doğmasa da olur bana bu ışık yetiyor'', 'Aman Rabbim bu ne güzellik'', ''Gölgesi bile sanat'', ''Of be kadın'' tarzında yorumlar yaptı.