Yağmur Tanrısevsin derin göğüs dekolteli mini elbisesiyle bacak şov yaptı, takipçileri coştu! 'Manzara müthiş'

Şu sıralar herhangi bir projede yer almayan Yağmur Tanrısevsin, son paylaşımıyla sosyal medyayı salladı. Derin göğüs dekolteli mini elbisesiyle poz veren Tanrısevsin, fit haliyle beğeni topladı.

Oyunculuk kariyerine Adını Feriha Koydum dizisiyle başlayan Yağmur Tanrısevsin, başrolünü Kerem Bürsin ile paylaştığı Güneşi Beklerken dizisiyle büyük bir üne kavuştu.

Daha sonra Kaçak, Bana Baba Dedi, Mayıs Kraliçesi, İki Yalancı gibi birçok yapımda rol alan Yağmur Tanrısevsin, son olarak Kalp Yarası dizisiyle izleyici karşısına çıktı.

Başrolünü Gökhan Alkan ile paylaştığı Kalp Yarası dizisinde hayat verdiği Ayşe rolüyle yıldızını iyice parlatan Tanrısevsin, dizinin final yapmasının ardından İstanbul'daki yaşamına geri döndü.

Geçtiğimiz günlerde sezonun yorgunluğunu atmak için Atina'ya giden Tanrısevsin, tatil boyunca sosyal medya hesabından paylaştığı cesur kareleriyle adından söz ettirdi.

Şu sıralar herhangi bir projede yer almayan ve dinlenmeyi tercih eden güzel oyuncu, son paylaşımıyla sosyal medyayı salladı.

Cesaretini konuşturdu

Her paylaşımıyla olay olan Yağmur Tanrısevsin, derin göğüs dekolteli siyah mini elbisesiyle kamera karşısına geçti.

Verdiği pozları Instagram hesabından takipçileriyle paylaşan Yağmur Tanrısevsin, hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Doğal güzelliği ve gülümsemesiyle görenleri büyüleyen Tanrısevsin'in siyah beyaz karelerine beğeni ve yorum yağdı.

Fit haliyle büyüleyen 31 yaşındaki oyuncuya, ''Manzara müthiş'', ''Yağmur'a ne yaptın?', ''Yaktın yine ortalığı'', ''Cennetten gelen bir melek'' tarzında yorumlar yapıldı.