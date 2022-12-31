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    • Yağmur Tanrısevsin göğüs dekolteli pozlarıyla mest etti, görenler büyülendi! 'Güzellik dozumuzu aldık'

    Yağmur Tanrısevsin göğüs dekolteli pozlarıyla mest etti, görenler büyülendi! 'Güzellik dozumuzu aldık'

    Ünlü oyuncu Yağmur Tanrısevsin cesur pozlarını sosyal medya hesabından takipçilerinin beğenisine sunmaya devam ediyor..
    • 31.12.2022 - 15:04
    • Güncelleme : 31.12.2022 - 15:06
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    Yağmur Tanrısevsin göğüs dekolteli pozlarıyla mest etti, görenler büyülendi! 'Güzellik dozumuzu aldık'

    24 Ağustos 1990 yılında Mersin'de dünyaya gelen 32 yaşındaki oyuncu Yağmur Tanrısevsin ilk olarak Adını Feriha Koydum dizisiyle ekranlara çıktı.

    Daha sonra rol aldığı Güneşi Beklerken isimli dizi ile büyük bir üne kavuşan Yağmur Tanrısevsin birçok projede yer aldı.

    Ünlü oyuncu Yağmur Tanrısevsin son olarak Kalp Yarası isimli Ayşe Yılmaz karakterine hayat verdi.

    Güzelliği ile dikkatleri üzerine çekmeyi başaran ünlü oyuncu sosyal medya paylaşımlarıyla beğeni topluyor.

    Verdiği pozları instagram hesabından takipçilerinin beğenisine sunan Yağmur Tanrısevsin, takipçileri tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.

    Güzelliği ile büyüleyen 32 yaşındaki oyuncuya, ''Güzellik dozumuzu aldık'', ''Güzelliği halis mi?', ''Yaktın yine ortalığı'' şeklinde yüzlerce yorumlar yapıldı.

    Yağmur Tanrısevsin göğüs dekolteli pozlarıyla mest etti, görenler büyülendi! Güzellik dozumuzu aldık #1

    Yağmur Tanrısevsin göğüs dekolteli pozlarıyla mest etti, görenler büyülendi! Güzellik dozumuzu aldık #2

    Yağmur Tanrısevsin göğüs dekolteli pozlarıyla mest etti, görenler büyülendi! Güzellik dozumuzu aldık #3


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