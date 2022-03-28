Yağmur Tanrısevsin göğüs dekolteli ve derin yırtmaçlı elbisesiyle yaktı geçti! 'Şimdi Kerem Bürsin düşünsün'

Adı şu sıralar Kerem Bürsin ile anılan Yağmur Tanrısevsin, Instagram'dan dekolteli ve yırtmaçlı elbisesiyle çekildiği karelerini paylaştı. Tanrısevsin'in paylaşımı, beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Kerem Bürsin, kendisi gibi oyuncu Hande Erçel ile Sen Çal Kapımı dizisinde tanışıp aşk yaşamaya başlamıştı.

Bir süredir mutlu birliktelikleriyle magazin gündemini süsleyen Kerem Bürsin ve Hande Erçel çifti, geçtiğimiz günlerde sürpriz bir şekilde yollarını ayırdı.

Ayrılığın hemen ardından Bürsin'in, Güneşi Beklerken dizisinde tanışıp aşk yaşamaya başladığı eski sevgilisi Yağmur Tanrısevsin ile yakınlaştığı iddia edildi.

Söz konusu iddiayı güçlendiren detay ise eski sevgililerin Instagram'da birbirlerini yeniden takip etmeleri oldu.

İDDİALAR YALANLANDI

Ancak Kerem Bürsin cephesinden hakkında çıkan aşk iddialarını yalanlayan bir açıklama geldi.

Tanrısevsin de konuya ilişkin ''Kerem Bürsin ile yeniden ilişki yaşadığımız haberi doğru değil. Tekrar aşk durumu yok.'' açıklamasını yaptı.

DEKOLTELİ VE YIRTMAÇLI ELBİSESİYLE MEST ETTİ

Bir süre aşk iddialarıyla magazin gündemini meşgul eden güzel oyuncu Yağmur Tanrısevsin, bu kez sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla gündeme geldi.

İstanbul sosyetesinin genç mensupları Dila Tarkan ve Dağhan Doğruer'in düğün kutlamasına katılan Yağmur Tanrısevsin, kutlamada göğüs dekolteli ve yırtmaç detaylı mor bir elbise tercih etti.

Dekolteli ve yırtmaçlı elbisesiyle adeta mankenlere taş çıkartan Tanrısevsin, çekildiği kareleri Instagram'dan takipçilerinin beğenisine sundu.

Son olarak Kalp Yarası dizisinde rol alan ve şimdilerde dinlenen Tanrısevsin'in paylaşımı, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

Hayranları, güzel oyuncuya, ''Peri kızı'', ''Bu nasıl güzellik'', ''Maşallah'', ''Rabbim özene bezene yaratmış'', ''Nazar değmesin'', ''Güzelliğin başımızı döndürüyor kadın'', ''Şimdi Kerem Bürsin düşünsün'' tarzında yorumlar yaptı.