Yağmur Tanrısevsin kalçasına kadar sırt dekoltesi verdi, ortalık yıkıldı! 'Aman Allah'ım bu ne'

Yağmur Tanrısevsin kalçasına kadar sırt dekoltesi verdi, ortalık yıkıldı! 'Aman Allah'ım bu ne'

Güzelliği ile adından söz ettiren Yağmur Tanrısevsin, sosyal medya üzerinden paylaştığı pozlarla adından söz ettirmeye devam ediyor.

24 Ağustos 1990 yılında Mersin'de dünyaya gelen Yağmur Tanrısevsin, Adını Feriha Koydum ve Pis Yedili adlı dizilerde konuk oyuncu olarak yer aldı.

Güneşi Beklerken dizisinde hayat verdiği Melis karakteri ile tanınan Tanrısevsin, Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik-Cam Bölümü'nden mezun oldu.

Meltem Cumbul, Betül Alganatay, Ümit Çırak, Bahar Kerimoğlu ve Merve Taşkan gibi isimlerden oyunculuk alanında eğitim alan güzel isim, son olarak Kalp Yarası'nda yer aldı.

Bir ara adı eski aşkı Kerem Bürsin ile anılan Yağmur Tanrısevsin, Kalp Yarası'ndan sonra yeni bir projede yer almadı.

Dinlenmeyi tercih eden ve soluğu tatilde alan güzel oyuncu, paylaştığı son pozla olay oldu.

Güzelliği ile herkesin dikkatini çeken Yağmur Tanrısevsin, hayranlarından tam not aldı.

Yağmur'dan sırt dekolteli poz

Pembe pantolonu ve desenli üst seçimiyle takipçilerinden binlerce beğeni alan Yağmur Tanrısevsin, övgü dolu yorumları kaptı.

Bazı takipçiler Tanrısevsin'e "Her renk bir ayrı yakışıyor", "Kusursuz güzellik" gibi yorumlarda bulunurken, oyuncunun fiziği hakkında da pek çok olumlu yorum yapıldı.

Bugüne kadar başarılı birçok projede yer alan ve güzelliği ile ilk sıraları kapan Tanrısevsin, uzun süredir ise yalnız..