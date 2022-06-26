Yağmur Tanrısevsin kırmızı ceketiyle sütyensiz pozunu paylaşınca....

Kalp Yarası dizisinde canlandırdığı Ayşe karakteriyle dikkati çeken Yağmur Tanrısevsin, kırmızı ceketiyle sosyal medyaya damga vuran kareler paylaştı.

24 Ağustos 1990 yılında Mersin'de dünyaya gelen Yağmur Tanrısevsin, Güneşi Beklerken dizisinde hafızalara kazındı.

Adını Feriha Koydum ve Pis Yedili gibi projelerde konuk oyuncu olarak yer alan Tanrısevsin, Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik-Cam Bölümü'nden mezun oldu.

Meltem Cumbul, Betül Alganatay, Ümit Çırak, Bahar Kerimoğlu ve Merve Taşkan gibi isimlerden oyunculuk eğitimi alan güzel isim, son olarak Kalp Yarası'nda oynadı.

Gökhan Alkan ile Kalp Yarası'nda başrolü paylaşan, bir dönem Kerem Bürsin ve Oğuzhan Koç ile aşk yaşayan Tanrısevsin, sosyal medya pozlarıyla gündeme geliyor.

Son zamanlarda birçok ünlü isim gibi sosyal medya kullanıcılarının radarında olan oyuncu, her gün farklı bir kare paylaşıyor.

Güzelliğini hayranlarıyla paylaşmayı ihmal etmeyen Yağmur Tanrısevsin, son paylaştığı karelerle yine beğeni topladı.

Yağmur Tanrısevsin nefes kesti

Instagram hesabından cesur paylaşımlarını takipçilerinin beğenisine sunan Yağmur Tanrısevsin, son paylaşımıyla oldukça dikkati çekti.

Mini şortlu ve kırmızı ceketli sütyensiz pozuyla sosyal medyayı kasıp kavuran güzel oyuncunun paylaşımları, beğeni ve yağmuruna tutuldu.

Yağmur Tanrısevsin'in paylaşımının altına takipçileri, "İnanılmaz güzelsin" ve "Güzelliğin gözleri kamaştırıyor" gibi yorumlar yapıldı.