Yağmur Tanrısevsin yere çömelip poz verdi, doğal güzelliğiyle sosyal medyayı yıktı! 'Ateş ediyorsun be kadın'

Son olarak Kalp Yarası dizisiyle izleyici karşısına çıkan Yağmur Tanrısevsin, her paylaşımıyla olay oluyor. Son olarak yere çömelip poz veren Tanrısevsin, doğal güzelliğiyle takipçilerini mest etti.

Oyunculuğa Adını Feriha Koydum dizisiyle başlayan Yağmur Tanrısevsin, 2013 yılında rol aldığı Aşk Ağlatır filmiyle sinema dünyasına adım attı.

Başrolünü Kerem Bürsin ile paylaştığı Güneşi Beklerken dizisinde canlandırdığı Melis karakteriyle büyük bir üne kavuşan Yağmur Tanrısevsin, daha sonra Kaçak, Bana Baba Dedi, Mayıs Kraliçesi, İki Yalancı gibi birçok yapımda rol aldı.

Son olarak başrolünü Gökhan Alkan ile paylaştığı Kalp Yarası dizisiyle yıldızını iyice parlatan Yağmur Tanrısevsin, dizinin final yapmasının ardından İstanbul’daki yaşantısına geri döndü.

Bir süredir dinlenen ve geçtiğimiz günlerde Atina'ya gidip tatil yapan Tanrısevsin, tatil boyunca sosyal medya hesabından paylaştığı cesur kareleriyle adından söz ettirdi.

Her paylaşımıyla olay olan 31 yaşındaki oyuncu, son pozlarıyla da takipçilerinin yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Doğal güzelliğiyle büyülüyor

Instagram'da 3 milyonu aşkın takipçisi bulunan Yağmur Tanrısevsin, yere çömelip verdiği pozları paylaştı.

Doğal güzelliği ve gülümsemesiyle görenleri büyüleyen Tanrısevsin'in siyah beyaz karelerine beğeni ve yorum yağdı.

Hayranları, güzel oyuncuya, ''Gülünce kısılan gözlerine vurgunum'', ''Nasıl güzel nasıl doğal'', ''Ateş ediyorsun be kadın'', ''Ekranlara geri dön'' tarzında yorumlar yaptı.