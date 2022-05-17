Yağmur Tanrısevsin'den hayranlarına müjde! Yepyeni bir projeyle dönmeye hazırlanıyor

Son olarak Kalp Yarası dizisinde rol alan ünlü oyuncu Yağmur Tanrısevsin, hayranlarına müjde verdi. Bir süredir tatil yapıp dinlenen Tanrısevsin, yeni proje hazırlıklarının olduğunu söyledi.

Oyunculuğa Adını Feriha Koydum dizisiyle başlayan Yağmur Tanrısevsin, başrolünü Kerem Bürsin ile paylaştığı Güneşi Beklerken dizisinde canlandırdığı Melis karakteriyle büyük bir üne kavuştu.

Daha sonra Kaçak, Bana Baba Dedi, Mayıs Kraliçesi, İki Yalancı gibi birçok yapımda rol alan Yağmur Tanrısevsin, son olarak başrolünü Gökhan Alkan ile paylaştığı Kalp Yarası dizisiyle izleyici karşısına çıktı.

Başrolünü Gökhan Alkan ile paylaştığı dizide hayat verdiği Ayşe karakteriyle yıldızını iyice parlatan Tanrısevsin, dizinin final yapmasının ardından İstanbul’daki yaşantısına geri döndü.

Bir süre Atina'ya gidip dinlenmeyi tercih eden 31 yaşındaki oyuncu, tatil boyunca sosyal medya hesabından paylaştığı cesur kareleriyle adından söz ettirdi.

Teklif yağıyor

Şimdilerde etkinliklere katılarak magazin gündeminde yer almaya devam eden Yağmur Tanrısevsin'e birçok projeden teklif gittiği biliniyor.

Hayranları tarafından bir an önce ekranlara dönmesi beklenen Yağmur Tanrısevsin'in kararı ise merakla bekleniyor.

Tanrısevsin, son katıldığı etkinlikte hayranlarının yüzünü güldürecek açıklamalarda bulundu.

''Yeni proje hazırlıkları var''

TV100 kameralarına konuşan Tanrısevsin, bir süre dinlendiğini ve kendisini heyecanlı bir dönemin beklediğini anlattı.

Seramik ile ilgilenen ve sergi açmayı düşünen oyuncu, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

''Şu aralar yeni proje hazırlıkları var. Yeni sergi hazırlığım var. Dizi bitti yoğun bir tempodan çıktık, tatil yaptım dinlendim şimdi güzel heyecanlı bir dönem bekliyor.''