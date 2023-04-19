Yahşi Cazibe'nin kokoş Simge'si son haliyle cezbetti! Bu değişim pes dedirtir...

ve Hakan Yılmaz'ın başrolünde yer aldığı Sitcom türündeki dizi Yahşi Cazibe, bir dönemin beğenilen yapımları arasında yer aldı.

Dizide Simge karakterine hayat veren başarılı oyuncu Hande Katipoğlu, başarılı performansı ile beğeni topladı.

Simge'nin şarkıları, hareketleri, abartılı kıyafetleri, sözcükleri yanlış kullanması komik anlara sahne oldu.

Yahşi Cazibe'nin Mağdur Simge'si son haliyle dudak ısırttı!

"Mağdurum da mağdurum" cümlesiyle akıllarda kalan Simge karakteri, yıllar içinde büyük bir değişim yaşadı.

Yahşi Cazibe'nin Simge'si Hande Katipoğlu'nun son hali, göz kamaştırdı.

Yahşi Cazibe'nin Mağdur Simge'si son haliyle dudak ısırttı!

İyice güzelleşti

41 yaşındaki Hande Katipoğlu, sosyal medyadaki pozlarıyla genç kızlara taş çıkarttı.

Yahşi Cazibe'nin Mağdur Simge'si son haliyle dudak ısırttı!

Fit görüntüsü ve bakımlı haliyle oldukça güzel görünen Katipoğlu, iddialı pozlarıyla dikkat çekiyor.

Yahşi Cazibe'nin Mağdur Simge'si son haliyle dudak ısırttı!

Yahşi Cazibe izleyicileri tarafından hala yakından takip edilen ünlü oyuncu, beğeni ve iltifat mesajları alıyor.

İşte son hali

Hande Katipoğlu, son olarak Bozkır dizisinde Rezzan karakteriyle izleyici karşısına çıktı.

Yahşi Cazibe'nin Mağdur Simge'si son haliyle dudak ısırttı!

Son halini görenler, "Gittikçe güzelleştin", "Bu kadın yaşlanmıyor", "Güzelliğin halis mi", "Çok güzelsin çok" yorumları geldi.

Yahşi Cazibe'nin Mağdur Simge'si son haliyle dudak ısırttı!
Yahşi Cazibe'nin Mağdur Simge'si son haliyle dudak ısırttı!
Yahşi Cazibe'nin Mağdur Simge'si son haliyle dudak ısırttı!