Yahşi Cazibe'nin kokoş Simge'si son haliyle cezbetti! Bu değişim pes dedirtir..."Güzellikler sığmamış taşmış" Yahşi Cazibe dizisinde "Mağdurum da mağdurum" ve "Paris annem" replikleriyle hafızalara kazınan Simge karakteri, sosyal medyada ortaya çıktı. Hande Katipoğlu'nun canlandırdığı Simge'nin son hali, görenleri mest etti.

Aslıhan Gürbüz ve Hakan Yılmaz'ın başrolünde yer aldığı Sitcom türündeki dizi Yahşi Cazibe, bir dönemin beğenilen yapımları arasında yer aldı. Dizide Simge karakterine hayat veren başarılı oyuncu Hande Katipoğlu, başarılı performansı ile beğeni topladı. Simge'nin şarkıları, hareketleri, abartılı kıyafetleri, sözcükleri yanlış kullanması komik anlara sahne oldu. "Mağdurum da mağdurum" cümlesiyle akıllarda kalan Simge karakteri, yıllar içinde büyük bir değişim yaşadı. Yahşi Cazibe'nin Simge'si Hande Katipoğlu'nun son hali, göz kamaştırdı. İyice güzelleşti 41 yaşındaki Hande Katipoğlu, sosyal medyadaki pozlarıyla genç kızlara taş çıkarttı. Fit görüntüsü ve bakımlı haliyle oldukça güzel görünen Katipoğlu, iddialı pozlarıyla dikkat çekiyor. Yahşi Cazibe izleyicileri tarafından hala yakından takip edilen ünlü oyuncu, beğeni ve iltifat mesajları alıyor. İşte son hali Hande Katipoğlu, son olarak Bozkır dizisinde Rezzan karakteriyle izleyici karşısına çıktı. Son halini görenler, "Gittikçe güzelleştin", "Bu kadın yaşlanmıyor", "Güzelliğin halis mi", "Çok güzelsin çok" yorumları geldi.