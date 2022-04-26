Yakamoz S-245 2. sezon var mı, ne zaman? Yakamoz yeni bölüm tarihi...

Yakamoz S-245 2. sezon var mı, ne zaman? Yakamoz yeni bölüm tarihi...

Başrollerinde Kıvanç Tatlıtuğ ve Özge Özpirinçci'nin yer aldığı Netflix'in yerli dizisi "Yakamoz S-245"in ikinci sezonu merak ediliyor. Peki Yakamoz 2. sezon ne zaman yayınlanacak?

Netflix Türkiye orijinal yapımı bilim kurgu dizisi Yakamoz S-245, 190 ülkede yayına girdi.

Kıvanç Tatlıtuğ ve Özge Özpirinççi'yi buluşturan dizi, Netflix’in Belçika yapımı kıyamet sonrası bilim kurgusu Into The Night ile aynı dünyada geçiyor.

Netflix Türkiye ilk duyurduğunda “Bir Denizaltı Hikayesi” adıyla bilinen ancak Yakamoz S-245 olarak yayınlanan dizinin ilk sezonu 7 bölümden oluşuyor.

Her bölümü ortalama 45 dakika uzunluğundaki diziyi bir solukta bitirenler ise "Yakamoz S-245 2. sezon gelecek mi" merak ediyor.

Peki Yakamoz 2. sezon yayınlanacak mı, ne zaman? İşte detaylar...

Yakamoz S-245 2. sezon yayınlacak mı?

Netflix'te 20 Nisan'da gösterime giren Türk dizisi Yakamoz S-245'in ikinci sezonunda dair resmi bir açıklama henüz yapılmadı.

Yakamoz S-245 konusu

Yakamoz S-245 dizisinde dünyayı vuran bir felakette denizaltında mürettebatıyla birlikte ölüm kalım mücadelesi veren deniz biyoloğu Arman'ın yaşadıkları anlatılıyor.

“Özgür ruhlu dalış eğitmeni ve deniz biyoloğu Arman, denizaltında gerçekleştirilecek bir araştırma görevine katılacaktır. Ancak güneş, yüzeydeki herkesi öldürmeye başlayınca Arman ve bilim insanlarından oluşan ekibi hayatta kalmak için askerî bir denizaltına geçmek zorunda kalır.

Yüzeyde neler olup bittiğini ve askerî denizaltının gerçek görevinin ne olduğunu anlamaya çalışırlarken iki mürettebat arasında, özellikle de Arman ile geminin ikinci kaptanı Umut arasında gerilim yükselir. Arman yalnızca hayatta kalmak için mücadele etmeyecek, hayatının aşkıyla ikinci bir şans da elde edecektir.”

Yakamoz S-245 oyuncuları