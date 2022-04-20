Yakamoz S-245 konusu nedir, oyuncuları kimler? Kıvanç Tatlıtuğ'lu bilim kurgu...

Başrollerinde Kıvanç Tatlıtuğ ve Özge Özpirinçci'nin yer aldığı Netflix'in yerli dizisi "Yakamoz S-245" yayınlandı. Peki Yakamoz S-245'in konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte detaylar...

Netflix Türkiye orijinal yapımı bilim kurgu dizisi Yakamoz S-245, 190 ülkede yayına girdi.

Dizinin yayına girmesinin üzerinden henüz saatler geçmesine rağmen dünya ve Türkiye genelinde milyonlarca abone tarafından izlendi.

Kıvanç Tatlıtuğ ve Özge Özpirinççi'yi buluşturan dizi, Netflix’in Belçika yapımı kıyamet sonrası bilim kurgusu Into The Night ile aynı dünyada geçiyor.

Netflix Türkiye ilk duyurduğunda “Bir Denizaltı Hikayesi” adıyla bilinen ancak Yakamoz S-245 olarak yayınlanan dizinin ilk sezonu 7 bölümden oluşuyor ve her bölümü ortalama 45 dakika uzunluğunda.

Diziyi merak edenler ise "Yakamoz S-245 konusu nedir, oyuncuları kimler" araştırıyor. İşte yerli bilim kurgu dizisi Yakamoz hakkında bilgiler...

Yakamoz S-245 konusu nedir

Yakamoz S-245 dizisinde dünyayı vuran bir felakette denizaltında mürettebatıyla birlikte ölüm kalım mücadelesi veren deniz biyoloğu Arman'ın yaşadıkları anlatılıyor.

“Özgür ruhlu dalış eğitmeni ve deniz biyoloğu Arman, denizaltında gerçekleştirilecek bir araştırma görevine katılacaktır. Ancak güneş, yüzeydeki herkesi öldürmeye başlayınca Arman ve bilim insanlarından oluşan ekibi hayatta kalmak için askerî bir denizaltına geçmek zorunda kalır.

Yüzeyde neler olup bittiğini ve askerî denizaltının gerçek görevinin ne olduğunu anlamaya çalışırlarken iki mürettebat arasında, özellikle de Arman ile geminin ikinci kaptanı Umut arasında gerilim yükselir. Arman yalnızca hayatta kalmak için mücadele etmeyecek, hayatının aşkıyla ikinci bir şans da elde edecektir.”





Yakamoz S-245 oyuncuları kimler