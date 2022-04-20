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    Yakamoz S-245'in Yonca'sı Ece Çeşmioğlu'nun eşi Mucize Doktor'un yıldızı çıktı

    Netflix yerli bilim kurgu dizisi Yakamoz S-245 ile ekranlara dönen Ece Çeşmioğlu'nun özel hayatı merak konusu oldu. Çeşmioğlu'nun meslektaşı olan yıldız oyuncuyla evli olduğunu duyanlar, şaştı kaldı.
    • Haber Merkezi
    • 20.04.2022 - 17:48
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    Yakamoz S-245'in Yonca'sı Ece Çeşmioğlu'nun eşi Mucize Doktor'un yıldızı çıktı

    İlk olarak "Çocuklar Duymasın" dizisinde rol alan Ece Çemişoğlu, asıl olarak "İki Aile" dizisinde hayat verdiği Ceren karakleri ile ünlenmiştir.

    Ardından ''Firar'' adlı dizide ilk başrol deneyimini yaşayan Ece Çeşmioğlu, Nehir, Gümüş, Öyle Bir Geçer Zaman Ki, Muhteşem Yüzyıl, Yuvamdaki Düşman, Söz ve Tutunamayanlar dizilerinde boy gösterdi.

    Şimdilerde Netflix'in yerli yapımı bilim kurgu dizisi Yakamoz S-245 ile izleyici karşısına çıkan Ece Çeşmioğlu, Yonca karakterini canlandırıyor.

    Oyunculuk performansıyla dikkatleri üzerine çeken Çeşmioğlu'nun özel hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.

    Geçtiğimiz günlerde annelik heyecanı yaşayan Çeşmişoğlu, kızını kucağına aldı.

    31 yaşındaki oyuncunun özel hayatını mercek altına alanlar kiminle evli olduğunu merak etti.

    Çeşimioğlu'nun, kendisi gibi oyuncu olan yıldız isimle sevgili olduğunu ilk kez duyanlar, şaşkınlıklarını gizleyemedi.

    Taner Ölmez ile evli

    Ece Çeşmioğlu, meslektaşı Taner Ölmez ile mutlu bir evlilik sürüyor.

    Taner Ölmez, en büyük çıkışını Medcezir dizisi ile yakalamıştı. Ardından 'Mucize Doktor' dizisinde 'Ali Vefa' karakterine hayat veren Taner Ölmez, uzun süredir birlikte olduğu meslektaşı Ece Çeşmioğlu ile 28 Haziran'da nikah masasına oturdu.

    Kızları Zeynep'i kucaklarına alan çift, şimdilerde ebeveynliğin keyfini sürüyor.

    Yakamoz S-245 in Yonca sı Ece Çeşmioğlu nun eşi Mucize Doktor un yıldızı çıktı #1

    Yakamoz S-245 in Yonca sı Ece Çeşmioğlu nun eşi Mucize Doktor un yıldızı çıktı #2

    Yakamoz S-245 in Yonca sı Ece Çeşmioğlu nun eşi Mucize Doktor un yıldızı çıktı #3


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