Yakından tanıyalım! Alparslan'ın yıldızı, Kulüp'ün Fıstık İsmet'i Barış Arduç'un bilinmeyenleri

Şimdilerde Alparslan: Büyük Selçuklu’da rol alan Barış Arduç’u biraz daha yakında tanımaya ne dersiniz? İşte aşk hayatından kariyerine, sosyal hayatından hobilerine kadar Barış Arduç’un bilinmeyenleri

Son yılların aranan oyuncusu, ekranların sevilen yüzü Barış Arduç, uzun bir süredir hiçbir dizi projesinde yer almıyordu.

Barış Arduç, şimdilerde TRT 1 ekranlarında yayınlanan Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinde Fahriye Evcen ile başrolü paylaşıyor.

Yakışıklı oyuncu, Selçuklu ve Türk tarihinin eşsiz hükümdarı Sultan Alparslan'ın nefes kesen destansı hikayesini ekranlara taşıyan dizide Alparslan rolüyle izleyici karşısına çıkıyor.

Bir dönem ''Kiralık Aşk'' dizisinde Ömer karakterine hayat veren ve yakışlılığı ile dikkati çeken Arduç'un özel hayatını merak eden izleyiciler, hakkında araştırmalar yapıyor.

Biz de sizler için Barış Arduç'a dair aşk hayatından, kariyerine, sosyal yaşantısından hobilerine kadar birçok bilgiyi derledik. Hadi onu yakından tanıyalım...

İSVİÇRE'DE DÜNYAYA GELDİ

Her şeye en başından başlamak adına sizleri 1987 yılına götürüyoruz. Barış Arduç, İsviçr'nin Scherzingen şehrinde emlakçılık yapan Gülay Hanım ve Erol Bey'in ortanca çocuğu olarak dünyaya geldi.

Aslen Arnavut kökenli olan Arduç'un babası Ordu, Fatsa’lı, annesi ise Artvin, Arhavi'li.

Henüz 8 yaşındayken ailesiyle birlikte Türkiye'ye dönüş yapan Arduç, ilkokulu Sakarya ve Gölcük'te okudu. Ancak 17 Ağustos 1999 tarihinde yaşanan deprem nedeniyle ailesiyle birlikte Bolu'ya taşındı.

Lise eğitimini Bolu'da tamamlayan ünlü oyuncu, akabinde İstanbul'a taşındı. Aslında Kayseri Erciyes Üniversitesi Spor Akademisi'ni kazandı. Ancak okulun ilk yılında, adapte olamayınca İstanbul'a geri döndü.

ON PARMAĞINDA ON MARİFET

Barış Arduç'un on parmağında on marifet var desek abartmış olmayız. Çünkü Arduç, oyunculuğunun yanı sıra aktif olarak yüzme, dalgıçlık, futbol, basketbol, hentbol gibi spor dallarıyla uğraşmakta.

Yolu usta sanatçı Ayla Algan ile kesişene kadar Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu'na bağlı olarak Şile'de 8 yıl cankurtaranlık yaptı.

SADRİ ALIŞIK TİYATROSU'NDA EĞİTİM ALDI

Başarılı oyuncu, önce Ekol Drama'da ardından da Sadri Alışık Tiyatrosu'nda eğitim aldı. Sonrası zaten malum, ekranlarda boy göstermeye başlayınca tanıdık onu.

ONU ''KÜÇÜK HANIMEFENDİ'' DİZİSİYLE TANIDIK

Barış Arduç, ilk kez 2011 yılında ''Küçük Hanımefendi'' dizisinde hayat verdiği Cenk karakteriyle ekranlarda yer aldı.

Aynı yıl Dinle Sevgili'de Hakan olarak ve Pis Yedili'de Sinan olarak karşımıza çıktı.

2012 yılında ''Benim İçin Üzülme'' dizisinde Ahmet karakterine, ''Bugünün Saraylısı'' dizisinde de Selim Bayraktar karakterine hayat verdi.

SİNEMAYLA 2014 YILINDA TANIŞTI

2014 yılında ise ilk kez beyaz perdeye çıktı Arduç. Sinemedaki yolculuğu, Sadece Sen'de hayat verdiği Emin karakteriyle başladı, yine aynı yıl Deliha'da canlandırdığı Cemil karakteriyle devam etti.

2015 yılında ise ''Racon: Ailem İçin'' dizisinde Tekin olarak karşımıza çıkan Arduç, şimdiye kadar saydığımız tüm rollerde hep yardımcı oyuncu konumundaydı. Taa ki Kiralık Aşk dizisine kadar.

İLK BAŞROL DENEYİMİNİ KİRALIK AŞK İLE YAŞADI

Barış Arduç'un Elçin Sangu ile başrollerini paylaştığı Kiralık Aşk dizisi, bir dönemlerin efsanevi dizilerinden biriydi.

Arduç, bu dizide adeta döktürdü resmen. Tüm oyunculuk hünerlerini sergiledi. Bu dizi sayesinde Arduç'un yıldızının bir hayli parladığını söylesek yeridir.

2017 yılında da ''Mutluluk Zamanı'' adlı sinema filminde boy gösteren Arduç, buradaki rolüyle de büyük beğeni toplamıştı.

Bu projelerden sonra Arduç, kariyerinde büyük bir çıkış yakaladı. 2019 yılında Kuzgun'un Kuzgun Cebeci'si, geçen yıl ise Çukur'un Arık Göre Erdenet'i oldu.

KULÜP VE ALPARSLAN'LA KENDİNİ YENİDEN GÖSTERDİ

Şimdilerde ise TRT 1 ekranlarında yayınlanan ''Alpaslan: Büyük Selçuklu'' dizisinde başrolü oynuyor.

Ayrıca geçtiğimiz haftalarda büyük ses getiren Netflix'in Türk yapımı Kulüp dizisinde hayat verdiği Fıstık İsmet rolüyle de oyunculuğunu ne kadar geliştirdiğini tekrar tekrar gözler önüne serdi Ardu.

HAYIRSEVER YÖNÜ DE VAR

Başarılı oyunculuk performansının yanı sıra hayırseverliğiyle de tanınan bir isim Arduç. 2015 yılında Kansersiz Yaşam Derneği'nin düzenlediği ''Sporcu Melekler Projesi'' kapsamında pek çok ünlüyle birlikte Haliç'te kürek çekerek projeye destek vermişti.

2015 yılında ise Haçiko (Hayvanları Çaresizlik ve İlgisizlikten Koruma) Derneği yararına çıkartılan 2016 yılı takvimi için poz vermişti.

Arduç'un belki de bilinen en büyük işlerinden birini 2015 yılında TEGV (Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı) için yaptı.

Sahneye çıkarak ''Nayino'' şarkısını seslendiren başarılı oyuncu, o gece vakıf tarihinin en büyük yardımı gerçekleşerek 123 bin SMS desteğiyle 80 bin çocuğun eğitimine katkıda bulunulmuştu.

GUPSE ÖZAY İLE EVLİ

Barış Arduç, uzun süredir kendisi gibi oyuncu olan Gupse Özay ile birlikte. Hatta ünlü çift geçtiğimiz yıl dünyaevine girdi.

Ayrıca tam bir Terazi erkeği olan Arduç'un boyu 187 santimetre, kilosu ise 82. 34 yaşında olan ünlü oyuncunun burnu, her ne kadar öyle sanılsa da estetik değil.