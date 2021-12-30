Yakından tanıyalım! Mahkum'un Savcı Fırat'ı Onur Tuna hakkında daha önce hiç duymadığınız bilgiler

Yakından tanıyalım! Mahkum'un Savcı Fırat'ı Onur Tuna hakkında daha önce hiç duymadığınız bilgiler

Mahkum dizisinde Savcı Fırat rolüyle adından söz ettiren Onur Tuna'yı daha yakından tanımaya ne dersiniz? Onur Tuna'nın aşk hayatından kariyerine sosyal hayatından hobilerine kadar her şeyi derledik.

Son yılların aranan oyuncusu, ekranların sevilen yüzü Onur Tuna, Mucize Doktor dizisinde canlandırdığı Ferman rolüyle kariyerinde büyük bir sıçrayış yaşadı.

Onur Tuna, şimdilerde başrolünü İsmail Hacıoğlu, Melike İpek Yalova ve Hayal Köseoğlu ile paylaştığı FOX TV'nin sevilen dizisi Mahkum ile izleyici karşısına çıkıyor.

Dizide hayat verdiği Savcı Fırat Bulut karakteriyle adından söz ettiren Tuna, sergilediği performansın yanı sıra yakışıklılığıyla da göz dolduruyor.

Oyunculuğuyla ayrı karizmasıyla ayrı büyüleyen isimlerden biri olan Tuna'nın özel hayatını merak edenler, hakkında araştırmalar yapıyor.

Biz de sizler için Onur Tuna'nın kariyerinden aşk hayatına, sosyal yaşantısından hobilerine kadar birçok bilgiyi derledik. Hadi onu yakından tanıyalım...

YENGEÇ BURCU ERKEĞİ

Her şeye en başından başlamak adına sizleri 1985 yılına götürüyoruz. 2 Temmuz 1985 tarihinde Çanakkale'de dünyaya gelen Onur Tuna, anlayacağınız üzere bir Yengeç burcu erkeğidir.

Oyunculuğa çok küçük yaşta başlayan Onur Tuna, tiyatro sahnesine ilk kez 6 yaşındayken çıktı.

Kendisine henüz küçük yaşlarda hiperaktivite ve hipertiroidi teşhisi konuldu.

ORTA İKİNCİ SINIFTA 1.86 BOYUNDAYDI

Şu anda boyu 1.96 santimetre olan Tuna, orta ikinci sınıfa giderken 186 boyundaydı.

Boyunun bu kadar uzun olmasının nedeni de tiroitlerinde ve hormonlarında problem olmasından kaynaklanıyor.

ON PARMAĞINDA ON MARİFET

36 yaşındaki oyuncu, lise dönemini Bursa'da geçirdi. Bu dönemde, Robert Bosch'ta basketbol başta olmak üzere voleybol, masa tenisi ve futbol oynadı.

Dokuz Eylül Üniversitesi İktisat bölümünden mezun olan ünlü oyuncu, spor ve oyunculuk yeteneğinin yanı sıra 14 yaşından beri de müzikle ilgileniyor.

KENDİSİNE AİT MÜZİK STÜDOYUS VAR

Nota ve ses eğitimi alan oyuncu, gitar ve piyano çalıyor. Ayrıca besteler yapıyor. Hatta kendisine ait bir müzik stüdyosu bulunuyor.

Tuna'nın sözü ve bestesi kendisine ait olan ilk EP'si Uzay Misali'dir. Yasak Elma dizisini izleyenler, bu şarkıları hatırlayabilir.

FOTOMODELLİK YAPTI

Daha sonra Ege Üniversitesi'nde Devlet Türk Musikisi Konservatuarı'nda bir yıl Sanat Müziği Ses Eğitimi alan Tuna, üniversite yıllarında tiyatro oyunlarında rol almaya devam etti.

Ardından Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde üç yıl boyunca oyunculuk eğitimi alan oyuncu, Neşe Erberk Ajans'ta da dört yıl kadar fotomodellik yaptı.

Bu süreçten sonra İstanbul'a gelen Tuna, Craft Tiyatro'da Ayla Algan ile eğitimine devam etti.

İLK KEZ ''HAYAT DEVAM EDİYOR'' İLE İZLEYİCİ KARŞISINA ÇIKTI

Filmografisine gelirsek...

Onur Tuna, ilk kez 2011 yılında ''Hayat Devam Ediyor'' dizisinde hayat verdiği Siraç Bakırcı karakteriyle izleyici karşısına çıktı.

Ardından 2013 yılında ''Huzur Sokağı'' dizisinde hayat verdiği Ali Taner karakteriyle ekranlarda boy gösterdi.

YETENEĞİNİ BEYAZ PERDEYE TAŞIDI

2014 yılında oyunculuktaki yeteneğini beyaz perdeye taşıyan ünlü oyuncu, ''Bir Küçük Eylül Meselesi'' filminde Atıl karakterine hayat verdi.

2014-2016 yılları arasında yayınlanan Filinta dizisinde Mustafa karakterine hayat veren Tuna, 2016-2017 arasında yayınlanan Cesur Yürek dizisinde Ömer Korkmaz rolünü canlandırdı.

FERMAN KARAKTERİYLE BÜYÜK BİR ÇIKIŞ YAKALADI

2018-2019 yılları arasında Yasak Elma dizisinde hayat verdiği Alihan karakteriyle adından söz ettiren ünlü oyuncu, Mucize Doktor dizisinde canlandırdığı Ferman rolüyle kariyerinde büyük bir çıkış yakaladı.

Yakışıklı oyuncu, şimdilerde FOX TV'de yayınlanan Mahkum dizisinde Savcı Fırat Bulut karakteriyle izleyici karşısına çıkıyor.

AŞK HAYATINDA GİZEM HAKİM

Onur Tuna, özel hayatını profesyonel yaşamının önünde tutmayan isimler arasında yer alıyor.

Başarılı oyuncunun adı, her ne kadar farklı isimlerle anılmış olsa da şu anda hayatında birinin olup olmadığı bilinmiyor.

Şener Şen'e hayranlığıyla da bilinen Tuna, yabancı yönetmenlerden, Tarantino, Kubrick ve Almodovar; Türklerden ise Fatih Akın'ı beğeniyor.

3 KEDİSİ VE 1 KÖPEĞİ VAR

3 kedisi 1 de köpeği olan Tuna, evcimen olduğunu ve sevdikleriyle evde vakit geçirmeyi sevdiğini belirtmişti.

Her sabah 05:30'da uyandığını ve meditasyon yaptığını söyleyen Tuna, tam bir ayakkabı delisi olduğunu da açıklamıştı.