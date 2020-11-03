Yakışıklı filmi hangi kanalda, saat kaçta? Yakışıklı film konusu ve oyuncuları

Yakışıklı filmi hangi kanalda, saat kaçta? Yakışıklı film konusu ve oyuncuları

Yakışıklı filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Yakışıklı filmini izleyecek olanların merak ettiği Yakışıklı konusu nedir?

Yakışıklı filmi bu akşam TV ekranında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Yeşilçam klasikleri arasında yer alan 1987 yılı yapımı türk filmiinin başrollerinde Kemal Sunal ve Ayşegül Uygurer filmin başrollerinde yer alıyor.

YAKIŞIKLI FİLMİ KONUSU NEDİR?

Kamyonetle gazete dağıtıcılığı yaparak hayatını kazanan Selim bir arkadaşına özenerek aldığı telsizle görüşmeler yapmaya başlar.

Telsiz kodu ise yakışıklıdır ve kısa süre sonra bu sayede tanıştığı kızla çıkmaya, ardındanda evlenmeye karar verirler. Ancak hayat şartları nedeniyle iki tarafın ailesi de karşıdır.

Maddi imkansızlıklar ve önlerindeki bin bir zorlukla mücadele etmeye başlayan iki genci trajik komik olaylar beklemektedir.

YAKIŞIKLI FİLMİ HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Yakışıklı filmi bu akşam 3 Kasım Salı günü Star TV ekranlarında saat 20.00'da yayınlanacak.

YAKIŞIKLI FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?