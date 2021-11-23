Yakışıklılık genetikmiş! Üç Kuruş'un Efe'si Ekin Koç'un kardeşi göründü...

Üç Kuruş dizisinin sınır tanımaz komiseri Ekin Koç, oyunculuğu ve yakışıklılığıyla büyük ilgi görürken, kardeşi Yetkin Koç'ta abisini aratmıyor...

Şimdilerde Show TV ekranlarındaki Üç Kuruş dizisinde Efe karakteriyle izleyici karşısına çıkan Ekin Koç, beğenilen isimler arasında...

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinde hayat verdiği Sencer karakterini canlandıran Ekin Koç, daha sonra ABD ‘de yayınlanan Succession dizinde bir iş insanın danışmanı Kadir olarak yer aldı.

EKİN KOÇ'UN KARDEŞİ ŞAŞIRTTI

Oyunculuğu ve yakışıklılığı ile ilgi gören Ekin Koç'un kardeşi Yetkin Koç, hem benzerliği hem de karizmasıyla hayranlarını şaşırttı.

Bankacı bir anne ve turizmci bir babanın oğlu olarak dünyaya gelen Ekin Koç, kardeşinin ismini de kendisi verdi.

Aralarında 5 yaş bulunan abi kardeş, yakışıklılıkta şu sıralar sosyal medyada en çok konuşulan isimler arasında gösteriliyor.

İşte Ekin Koç ve kardeşi Yetkin Koç...