Mahkum'un Sasha'sı sütyensiz pozuyla sosyal medyayı salladı! 'Yaktın kül ettin bizi'

Mahkum'un Sasha'sı sütyensiz pozuyla sosyal medyayı salladı! 'Yaktın kül ettin bizi'

Mahkum dizisinde Sasha karakterini canlandıran Hayal Köseoğlu, cesur paylaşımlarına tam gaz devam ediyor. Güzelliğiyle büyüleyen Köseoğlu, son olarak sütyensiz pozunu takipçilerinin beğenisine sundu.

Oyunculuğa henüz 6 yaşındayken Ruhsar dizisiyle başlayan Hayal Köseoğlu, ardından Aşk-ı Memnu dizisinde canlandırdığı Pelin karakteriyle dikkatleri üzerine çekti.

Daha sonra Muhteşem Yüzyıl, Arkadaşlar İyidir, Ufak Tefek Cinayetler, İstanbullu Gelin gibi dizilerde boy gösteren Hayal Köseoğlu, geçtiğimiz sezon Mucize Doktor dizisiyle yıldızını parlattı.

Köseoğlu, şimdilerde Onur Tuna, İsmail Hacıoğlu, Seray Kaya ve Melike İpek Yalova'yı buluşturan Fox TV'nin sevilen dizisi Mahkum'da rol alıyor.

Dizide hayat verdiği Sasha karakteriyle adından söz ettiren güzel oyuncu, oyunculuğu kadar güzelliğiyle de beğeni topluyor.

Son zamanlarda cesur sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelen genç oyuncu, cesur pozlarına bir yenisini daha ekledi.

Sütyensiz poz verdi

Instagram'da 1 milyon takipçisi bulunan Hayal Köseoğlu, özel bir dergi için kamera karşısına geçti.

İçine hiçbir şey giymediği ceketini siyah eldivenleriyle kombinleyen Köseoğlu, sütyensiz fotoğrafını takipçileriyle paylaştı.

Köseoğlu'nun siyah beyaz derin göğüs dekolteli karesine, binlerce beğeni ve yorum geldi.

29 yaşındaki oyuncuya ''"Taş mısın be'', ''Bu gerçek mi?'', ''Yaktın kül ettin bizi'', ''İkonik kraliçe'', ''Cennet böyle güzel olamaz'' yorumları yapıldı.