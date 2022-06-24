Yalan Dünya'nın Çağatay'ı öyle bir yere yerleşti ki! "Burayı gördüğüm an vuruldum"

Yalan Dünya'nın Çağatay'ı öyle bir yere yerleşti ki! "Burayı gördüğüm an vuruldum"

Yalan Dünya' dizisinin Çağatay'ı olarak bilinen Hakan Meriçliler, sevgilisiyle birlikte Bodrum'a yerleşti.

1968'de İzmir'de doğan Hakan Meriçliler, Kanal D'nin fenomen dizisi 'Yalan Dünya' dizisinde canlandırdığı "Çağatay Koçtuğ" karakteriyle tanındı.

Dizideki başarılı oyunculuğuyla izleyicilerin beğenisi alan oyuncu, pek çok yapımda yer aldı.

Son olarak Netflix'in Mezarlık dizisinde rol alan Meriçliler, İstanbul'u terk etmeye karar verdi.

Sevgilisiyle birlikte Muğla'nın Bodrum ilçesine yerleşmeye karar veren ünlü isim, tarihi yel değirmenlerinden birini satın alıp, restore ettirdi.

Meriçliler'in tadilat yaptırdığı ev; üç kattan oluşuyor. Birinci kat salon, ikinci kat yatak odası, en üst kat ise çalışma odası bulunuyor.

Bodrum'a yerleşti...

Sevgilisiyle yaşadığı evi çok sevdiğini söyleyen oyuncu Sabah'a verdiği röportajda şunları söyledi:

"Burayı gördüğüm an vuruldum. Ben bu tarihi bölgenin muhafızı gibiyim.Bir abimiz burayı korumuş, yol geçmemesini sağlamış. İki yıl önce vefat etti. Başlarda çok yer gezdim, aklımda hiç Bodrum yoktu, buranın satılık olduğunu duyunca hemen aldım. Aynı anda hem güneşin batışını hem de ayın doğuşunu aynı anda görebiliyor. Buraya Zeki Müren, Türkan Şoray vs. daha kimler kimler gelip gidermiş. O zamanlar Zeki Müren çıplak sesle burada şarkılar söylermiş."