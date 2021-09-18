Yalancı 2. bölüm 1. fragman: Kim yalan söylüyor?

İlk bölümüyle ekranlara gelen Yalancı dizisinin 2. bölüm 1. fragmanı yayınlandı. Seyirciler, Yalancı 2. bölümde neler olacak merak ediyor. İşte Yalancı dizisi yeni bölüm fragmanı...

Başrollerinde Burçin Terzioğlu ve Salih Bademci'nin yer aldığı Show TV'nin yeni dizisi Yalancı 1. bölümü yayınlandı.

Konusu ve karakterleriyle dikkat çeken diziyi izleyenler, ikinci bölüme dair detayları araştırıyor.

Bir edebiyat öğretmeni ve bir doktorun akşam yemeği sonrası hayatlarının kabusa dönüşmesini konu edinen dizide her iki tarafta bambaşka hikayeler anlatıyor. Ancak bir taraf yalan söylüyor...

Merakla beklenen dizinin 2. bölüm 1. fragmanı yayınlandı. Seyirciler "Yalancı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?" merak ediyor. İşte Yalancı 2. bölüm 1. fragman...

Yalancı 2. Bölüm 1. Fragman VİDEO

YALANCI 2. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Yalancı dizisi 2. bölüm fragmanında Deniz'in sosyal medyada yaptığı paylaşım sonrasında hem kendisinin hem de Mehmet Emir'in zor anlar yaşadığı görülüyor. Mehmet Emir'in evine yapılan polis baskını dikkat çekerken heyecan yükseliyor. Şüpheler ve soru işaretleri giderek artıyor.