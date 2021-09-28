Yalancı 3. bölüm 2. fragmanı: Yalancı kim ortaya çıkıyor!

Show TV'nin iddialı dizisi Yalancı'nın 3. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Yayınlanan tanıtımda Doruk'un "Tecavüzcü müyüm ben?" sorusu kafaları karıştırıyor. İşte Yalancı 3. bölüm 2. bölüm fragmanı...

Yönetmen koltuğunda başarılı isim Hülya Gezer'in oturduğu, senaryosunu Yazıhane ekibinin kaleme aldığı Show TV'nin Süreç Film imzalı dizisi Yalancı, büyük bir ilgiyle takip ediliyor.

Başrollerinde Burçin Terzioğlu ve Salih Bademci'nin yer aldığı Yalancı dizisi, konusu ve karakterleriyle dikkat çekiyor.

Bir edebiyat öğretmeni ve bir doktorun akşam yemeği sonrası hayatlarının kabusa dönüşmesini konu edinen Yalancı dizisinin 3. bölüm 2. fragmanı yayınlandı.

Deniz ve Mehmet Emir'in gerilim dolu konuşmasının dikkat çektiği tanıtımda, Doruk'un "Tecavüzcü müyüm ben?" sorusu kafaları karıştırıyor.

Öte yandan Yasemin'in bulduklarından Deniz'e ve polise bahsetmeyeceğini söylemesi ise şüphe uyandırıyor.

Deniz'in saldırıya uğraması korku dolu anlara sahne olurken, kimin 'yalancı' olduğu konusundaki gizem bu bölüm çözülmeye başlıyor. İşte Yalancı3. bölüm 2. fragmanı...

Yalancı 3. Bölüm 2. Fragmanı İZLE

YALANCI 3. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Mehmet Emir sadece Deniz'in küpesini bulmamış bu savaşta bir adım öne geçmiştir. Deniz'in şansı pek de yaver gitmemektedir. Geçmişte kaldığını düşündüğü gizemli adam ortaya çıkmış ve karşısına dikilmiştir. Bu adam dengeleri değiştirecek, kendi gerçeğine sımsıkı tutunmuş tarafları bir kez daha karşı karşıya getirecektir.

Doruk ise babasını, itibarını geri kazanması için adım atmaya zorlamaktadır. Aslında bu savaş herkesin kendi savaşıdır. Kazanan da kaybeden de sürekli değişmektedir. Fakat yalancı için zaman dolmaktadır.