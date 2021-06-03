Yalancı Damat filmi oyuncuları kimler? Yalancı Damat konusu ve oyuncu kadrosu..

Başrollerinde Dila Danışman ile Ali İl'in yer aldığı Yalancı Damat filmi, bu akşam Fox TV ekranlarında sinemaseverlerle buluşacak. Peki Yalancı Damat filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

2018 yılında gösterime giren romantik komedi türündeki Yalancı Damat filmi, beyazperdenin ardından bu akşam saat 23.00'te Fox TV ekranlarında izleyicisi ile buluşuyor.

Yönetmen koltuğunda Bora Onur'un oturduğu filmde, 30’lu yaşlarındaki Aslıhan'ın oyun ile başlayıp gerçek aşka dönüşecek olan maceraları ele alınıyor.

Bu akşam FOX TV ekranlarında izleyicisi ile buluşacak filmin konusu ise oldukça merak ediliyor.

Peki Yalancı Damat filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte Yalancı Damat filmi konusu ve oyuncuları...

YALANCI DAMAT FİLMİ KONUSU

Aslıhan, otuzlu yaşlarında olmasına rağmen hiç evlenmemiş, ailesinin dört gözle evlenmesini beklediği, kariyerine odaklanmış bir kızdır. Ailesinin tek derdi, Aslıhan’ın hayatına birinin girmesi ve evlenmesidir.

Ailesi Aslıhan için endişelenirken Aslıhan ise hayatına giren birinin mutluluğu içindedir. Sonunda o da mutluluktan payını almış ve tüm aileyle bu mutluluğunu paylaşmıştır.

Tüm ailenin bir arada olacağı özel bir günü fırsat bilerek sevgilisini o gece herkese takdim edeceğini ilan eder. Bu önemli geceyi sevgilisiyle taçlandıracak olması Aslıhan için oldukça önemlidir.

Ancak ne var ki tanıştırmaya günler kala aldatıldığını öğrenen Aslıhan bir anda ortada kalakalır. Vakit kaybetmeden geceyi kurtarmak için kendisine eşlik edecek bir konu mankenine ihtiyacı olacaktır.

YALANCI DAMAT FİLMİ OYUNCULARI